سياسة
2 دقيقة قراءة
الحكومة اللبنانية تقر في جلستها الأولى موازنة 2025 وتطلق ورشة إصلاح شاملة
اتفق أعضاء المجلس الوزاري في لبنان أمس الخميس، على إصدار موازنة 2025 بمرسوم، وإقرار مشروع قانون لإعفاء المتضررين من الحرب الإسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم. كما أطلق المجلس ورشة إصلاحية شاملة على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية.
الحكومة اللبنانية تقر في جلستها الأولى موازنة 2025 وتطلق ورشة إصلاح شاملة
اجتماع الحكومة اللبنانية (المصدر: إعلام لبناني) / وسائل التواصل
7 مارس 2025

وانعقد مجلس الوزراء أمس الخميس، في جلسته الأولى بعد منحه الثقة، برئاسة رئيس البلاد جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، والوزراء، في قصر الرئاسة شرقي بيروت.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي وضعت موازنة 2025، ولم يكن مشروع الموازنة آنذاك موضع ترحيب شعبي وسياسي، وتعرض عديد من بنوده لنقد مباشر.

ولم يقر مجلس النواب في السابق الموازنة بسبب التباينات بين الكتل النيابية حيال جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وبعد انقضاء المهلة الدستورية لإقرارها.

وقال بيان للرئاسة أمس الخميس، إنه "اتُّفق خلال الجلسة على وضع الوزارات لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذها".

وأطلع عون الحكومة على نتائج زيارته للسعودية، ومشاركته في القمة العربية غير العادية في القاهرة.

وكشف عن زيارة ثانية مرتقبة للسعودية بعد عيد الفطر، يشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، "وهو ما سيعطي لبنان دفعاً إضافياً".

وشدد عون على أن مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، لا الأحزاب ولا الطوائف، قائلاً: "نحن هنا لاتخاذ القرارات لا للتعطيل".

وبناء عليه، قرر مجلس الوزراء إصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، وإقرار مشروع قانون للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على البلاد لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم، وفق البيان نفسه.

بدوره، أكد سلام، أن مجلس الوزراء باشر أمس الخميس بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية.

وأشار إلى الاتفاق داخل المجلس على إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.

وبشأن ما قيل عن اتفاق لبناني-أمريكي-إسرائيلي حول عدم انسحاب إسرائيل، نفى وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، وجود اتفاق “يمكن أن يكون على حساب التراب اللبناني”، وشدّد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل والتامّ من الأراضي اللبنانية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهى سريان اتفاق لوقف إطلاق النار قصفاً متبادَلاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و114 قتيلاً و16 ألفاً و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي كما نص الاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً، وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us