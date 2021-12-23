سياسة
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بسبب موقفها من إسرائيل.. ولاية أمريكية تفرض قيوداً على أسهم "بن آند جيري"
حظر مجلس إدارة المعاشات بولاية إيلينوي الأمريكية، حيازة أسهم "بن آند جيري" Ben & Jerry's، بعد إعلانها منع بيع منتجات البوظة الخاصة بها في إسرائيل، لتعارضها مع "قيمها".
بسبب موقفها من إسرائيل.. ولاية أمريكية تفرض قيوداً على أسهم "بن آند جيري"
كانت علامة "بن آند جيري" لبيع البوظة (الآيس كريم) قد اتخذت قراراً بإنهاء ترخيص بيع البوظة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلة إن المبيعات هناك "تتعارض مع قيمها" / AP
23 ديسمبر 2021

صوّت مجلس إدارة المعاشات بولاية إيلينوي الأمريكية، الأربعاء، على حظر حيازة أسهم شركة "يونيليفر"، بسبب قيود المبيعات التي تفرضها العلامة التجارية التابعة لها "بن آند جيري" على بيع البوظة (الآيس كريم) في إسرائيل، لتنضم الولاية إلى ما لا يقل عن خمس ولايات أخرى، فرضت قيوداً على أسهم الشركة.

وعلى غرار ولايات أخرى، يحظر قانون إيلينوي الاستثمار في الشركات التي تقاطع إسرائيل.

وقال ممثل عن مجلس سياسة الاستثمار في إيلينوي، إن المجلس صوت بأغلبية سبعة أصوات بدون معارضة، في اجتماع عُقد الأربعاء "لإدراج يونيليفر على قائمة الكيانات المحظورة"، عقب تحركات مماثلة من ولايات أخرى من بينها نيويورك ونيوجيرسي.

ويضم مجلس إدارة صناديق معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الولاية، ممثلين عن معلمي إيلينوي ومنظومات التقاعد الجامعية ومجلس استثمارات الولاية.

ولم تتحدد بعد القيمة الدقيقة لأسهم "يونيليفر" التي يتعين على صناديق المعاشات بيعها، في حال امتلاكها لأسهم في الشركة.

وكانت علامة "بن آند جيري" لبيع البوظة (الآيس كريم) قد اتخذت قراراً بإنهاء ترخيص بيع البوظة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلة إن المبيعات هناك "تتعارض مع قيمها".

وأوضحت الشركة أن القرار اتخذه مجلس مستقل خاص بالرسالة الاجتماعية لعلامة "بن آند جيري"، مضيفة أنها لا تؤيد جهود مقاطعة إسرائيل أو عزلها.

ويعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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