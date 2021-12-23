قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، إن حالة التوتر السائدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تؤثر على العراق الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة الصلة مع الجانبين.

جاء تصريح حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة طهران، عقب محادثات بين الجانبين.

وقال حسين إن "حالة التوتر بين واشنطن وطهران تؤثر على العراق"، مضيفاً: "انطلاقاً من مصلحتنا الوطنية، نتباحث مع أصدقائنا في واشنطن حول العلاقات الإيرانية-الأمريكية".

وشدد على أنه "من الأفضل أن يكون هناك محادثاتٌ مباشرةٌ بين الإيرانيين والأمريكيين".

وتحول العراق إلى ساحة صراع رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.

وتتعرض القواعد العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية لهجمات متكررة منذ ذلك الوقت عبر طائرات مُسيرة محملة بمتفجرات وصواريخ، وتتهم واشنطن فصائل شيعية موالية لإيران بالوقوف وراءها.

وقال حسين إنه تباحث مع نظيره الإيراني في موضوع انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق نهاية العام الجاري، بناء على اتفاق بين واشنطن وبغداد.

وبشأن مساعي بغداد بالتوسط بين إيران والسعودية، أعلن حسين أنَّ "العراق لعب دوراً في دعم الحوارات التي جرت بين السعودية وإيران"، معرباً عن أمله بعقد الجولة الخامسة بين طهران والرياض قريباً.

من جانبه، قال الوزير الإيراني إنه "في المستقبل القريب ستكون هناك محادثاتٌ إيرانية - سعودية في بغداد"، موضحاً أن "إيران قدمت للسعودية في آخر جولة من المحادثات مجموعةً من المقترحات".

وتابع عبد اللهيان: "نحن مستعدّون لتبادل اللجان بين سفارتي إيران والسعودية، والتمهيد لإعادة فتح السفارات بين الرياض وطهران".

وجرت جولات المحادثات السابقة في العاصمة العراقية بغداد، بعيداً من وسائل الإعلام خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ انقطاع علاقاتهما عام 2016.

وكانت السعودية قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع العام 2016، على خلفية الهجوم على سفارتها في طهران وموقف الجمهورية الإسلامية إثر إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.

كما التقى وزير الخارجية العراقي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، وفق بيان صادر عن مكتب الأخير.

ونقل البيان عن رئيسي قوله، خلال اللقاء، إن "السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية في إيران هي دعم الاستقرار والأمن في العراق"، مشدداً على أن "انعدام الأمن في العراق بمثابة انعدام للأمن في بلدنا".

بدوره، أشاد حسين بسياسة إيران الداعمة بقوة لاستقرار وأمن العراق، وفقاً للبيان.

وكان حسين قد بدأ مساء الأربعاء زيارة رسمية لإيران غير معلنة المدة.