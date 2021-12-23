قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إن بلاده تمارس الدبلوماسية بنهج حقيقي دون المساومة على المبادئ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، بختام جلسات أكاديمية الأمن الدولية التي نظمتها جمعية مجلس العلاقات الدولية التركية.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا تتبع سياسة خارجية واقعية تقوم على تفوق المبادرة الدبلوماسية، مبيناً أن أنقرة لديها نهج استباقي للدبلوماسية وليس رد الفعل.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن القمة التركية الإفريقية التي انعقدت في إسطنبول الأسبوع الفائت، دليل على فعالية السياسة الخارجية وقوتها.

كما لفت إلى أن أنقرة تتبنى دوراً فعّالاً في جهود الحل السلمي للمشاكل، في العديد من الدول مثل ليبيا والصومال والسودان وإثيوبيا وغينيا ومالي.

وذكر جاوش أوغلو أن الجامعات ومراكز الأبحاث التركية، تلعب دوراً كبيراً ومهماً في نجاح السياسة الخارجية لتركيا.

وأضاف أن آثار التحديات الحديثة مثل تغير المناخ والإرهاب والهجمات الإلكترونية والهجرة غير النظامية والأوبئة، بدأت تظهر في كل مكان.

وحول توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، ذكر جاوش أوغلو أن هذا التوتر بلغ حداً مرتفعاً، وأنه من الضروري تهدئة الوضع عبر القنوات الدبلوماسية.