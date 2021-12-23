سياسة
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تزامناً مع إضراب المعارضة.. سعيّد يحذر من مؤامرات ضد تونس "تصل حد الاغتيال"
ّحذّر الرئيس التونسي قيس سعيد، من مؤامرات تحاك ضد بلاده تصل إلى حد الاغتيال، وذلك تزامناً مع بدء معارضين إضراباً عن الطعام للمطالبة بـ"استئناف المسار الديمقراطي والتنديد بالحكم الفردي".
تزامناً مع إضراب المعارضة.. سعيّد يحذر من مؤامرات ضد تونس "تصل حد الاغتيال"
سعيّد:  "لينتبه التونسيون إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية مقابل اغتيال عدد من المسؤولين". / AFP
23 ديسمبر 2021

حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، من "مؤامرات تحاك" ضد بلاده تصل إلى حد "الاغتيال".

جاء ذلك في مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر "فيسبوك"، بالتزامن مع بدء معارضين إضراباً عن الطعام للمطالبة بـ"استئناف المسار الديمقراطي والتنديد بالحكم الفردي".

وقال سعيد: "هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال"، وتابع "هناك مكالمة هاتفية بحسب وزير الداخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال"، دون تفاصيل أكثر.

وأضاف: "لينتبه التونسيون إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية مقابل اغتيال عدد من المسؤولين".

وتابع: "نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج".

ومضى سعيد قائلاً: "نحن في حاجة إلى تطهير البلاد وأن يكون لكل مواطن الحق في أن يعيش محفوظ الكرامة وحراً"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" دخول نواب برلمان وشخصيات سياسية أبرزهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، في إضراب عن الطعام، "رفضاً للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين".

و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرة إياها " انفراداً بالرأي وتكريساً لسلطة الفرد الواحد"، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيراً عن تطلعات الشعب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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