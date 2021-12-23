سياسة
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إدانات دولية واتهام لروسيا بنشر ودعم مرتزقة فاغنر في مالي
وقعت 14 دولة أوروبية بالإضافة إلى كندا على بيان نددت فيه بانتشار قوات فاغنر الروسية في مالي واتهموا حكومة روسيا الاتحادية بضلوعها في تقديم الدعم المادي للمجموعة.
إدانات دولية واتهام لروسيا بنشر ودعم مرتزقة فاغنر في مالي
الدول الغربية الـ15 أكدت علمها بضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تقديم دعم مادي لفاغنر  / AFP
23 ديسمبر 2021

أدانت 15دولة غربية، الخميس، في بيان مشترك نشر عناصر تابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية في مالي.

ووقع على البيان كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وإيطاليا ولتوانيا والنرويج وهولندا والبرتغال وتشيكيا ورومانيا.

وقالت الدول في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية إن هناك "انتشاراً لمرتزقة على الأراضي المالية".

واستنكرت ضلوع موسكو في "تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي"

وأكد البيان أن ذلك الانتشار لن يؤدي إلا إلى "تدهور الوضع الأمني ​​في غرب إفريقيا، ما يهدد اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ويعيق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين".

ونقل البيان عن الدول المشاركة تأكيدها "ضرورة حماية المدنيين ودعم الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل".

يشار إلى أن روسيا تنفي أي صلة لحكومتها بمجموعة فاغنر.

وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب"، حيث تشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصاً في مالي.

وفيما تحولت منطقة الحدود الثلاثة المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلى معقل جديد للتنظيمات المتشددة، أخفقت عملية "برخان" الفرنسية، التي تضم 5100 جندي في تطهير المنطقة من المسلحين، رغم وجود قوات من الاتحاد الإفريقي ووصول دعم عسكري من دول أوروبية.

وأعلنت فرنسا، مطلع يوليو/تموز 2021، أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي، بعد تعليقها مطلع يونيو/حزيران الماضي، عقب انقلاب عسكري بالبلاد هو الثاني خلال أقل من عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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