أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، الخميس، أن النتائج الإيجابية لـ"النموذج الاقتصادي التركي" ستظهر قبل صيف عام 2022.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية، تطرق فيها الوزير إلى التدابير الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في الفترة الأخيرة.

وقال نباتي إن "النموذج الاقتصادي التركي" يقوم على أساس الصادرات المرتفعة وخفض عجز الحساب الجاري وضمان انعكاس مستوى الرفاهية على المجتمع بأسره.

وأشار الوزير إلى أن هذا نموذج مميز سيجذب الاستثمارات المباشرة مقابل الأموال الساخنة، وتابع: "نريد أن يأتي الناس من أجل الاستثمار المباشر أكثر من الأموال الساخنة".

وأردف: "سوف نرى نتائجه (النموذج الافتصادي) الإيجابية والتغير السريع قبل حلول الصيف".

وحول التطورات المتعلقة بالليرة التركية، قال نباتي، إنه كانت هناك مضاربات وتلاعبات بشأن أسعار الصرف حتى مساء الاثنين، والآن بدأ الارتفاع الوهمي يتبدد.

وأوضح أن سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية سوف يصل في نهاية المطاف إلى النقطة المثلى.

والأربعاء، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، حققت هدفها.

وأكد أردوغان خلال كلمة في البرلمان التركي، أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

وتابع: "المواطنون كافة سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك".