سياسة
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وسط انتقادات روسيا.. ستولتنبيرغ: الناتو لم يتعهد أبداً بعدم التوسع
بعد أن أكد بداية الأسبوع، أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" يسعى إلى إجراء مناقشات جادة مع موسكو، صرّح ينس ستولتنبيرغ مجدداً، بأن التكتل "لم يتعهّد أبداً" بعدم التوسّع، معتبراً أن ذلك غير وارد في أي اتفاقية دولية.
وسط انتقادات روسيا.. ستولتنبيرغ: الناتو لم يتعهد أبداً بعدم التوسع
#IRP00 : NATO Secretary General Jens Stoltenberg meets Ukraine's President Volodymyr Zelensky / AFP
24 ديسمبر 2021

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبيرغ، في تصريح لوكالة "دب A" الألمانية، يوم الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن "الناتو لم يعِد بعدم التوسّع أبداً. حتى في المعاهدة التأسيسية لمنظمتنا مكتوب أن كل دولة أوروبية يمكنها أن تكون عضواً في المنظمة".

وأضاف ستولتنبيرغ: "هناك أيضاً وثائق تعود إلى سبعينات وتسعينات القرن العشرين، منها وثيقة هلسنكي الختامية وميثاق باريس والوثيقة الأساسية لروسيا والناتو والكثير من المعاهدات الأخرى التي تشير بوضوح إلى أن كل دولة تستطيع تقرير مصيرها بحرية".

وتابع: "هذا هو المبدأ الأساسي للأمن الأوروبي الذي اتفقت عليه روسيا. ولا نستطيع تغيير ذلك بسبب بعض التصريحات، والحلفاء ينفون تقديمها أي وعود من هذا القبيل، والرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف نفسه صرّح بأن مسألة توسع الناتو شرقاً لم تُناقش قبل إعادة توحيد ألمانيا".

مصدر:TRT عربي
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