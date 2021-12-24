في إطار تجاوز حدة التوتر بينهما وإعادة ترميم العلاقات الدبلوماسية المتصدّعة منذ عام 2016، قررت كلّ من السعودية وإيران، في النهاية الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض.

واحتضنت بذلك بغداد، التي قررت لعب دور الوساطة، المحادثات الثنائية المباشرة الأولى التي جمعت الطرفين، طيلة الأشهر الماضية، بعيداً عن وسائل الإعلام.

وتتويجاً لهذه المحادثات التي وصفتها السعودية بالوديّة والاستكشافية في آن، نقلت وسائل إعلام إيرانية يوم الخميس، عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في العاصمة طهران، إن "السعودية وافقت الأسبوع الماضي على منح تأشيرات لثلاثة من دبلوماسيينا الذين سيبدؤون العمل لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة".

ولفت عبد اللهيان إلى أنّ بلاده قد قدّمت "مجموعة من المقترحات العملية" إلى الرياض وتلقتها السلطات السعودية "بشكل إيجابي" ما يمهّد الطريق للجولة المقبلة من محادثات في بغداد.

وأضاف أن طهران مستعدة "لتسهيل زيارات الوفود الفنية لإجراء الاستعدادات اللازمة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية".

وأعلن عبد اللهيان، استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع السعودية والمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات تهدئة التوتر مع الرياض بوساطة عراقية.

وكانت المحادثات التي تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين منذ فترة طويلة وبدأت في أبريل/نيسان الماضي توقفت عقب الانتخابات العامة في العراق في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وجرت جولات المحادثات السابقة في العاصمة العراقية بغداد، بعيداً عن وسائل الإعلام خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ انقطاع علاقاتهما عام 2016.

وأعلنت السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع العام 2016، على خلفية الهجوم على سفارتها في طهران وموقف إيران إثر إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.