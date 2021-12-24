سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية تمنح تأشيرات لدبلوماسيين إيرانيين وطهران مستعدة لاستئناف المفاوضات
تتويجاً للّقاءات والمحادثات التي جمعت الطرفين خلال الفترة الأخيرة، أعلنت طهران يوم الخميس، موافقة الرياض على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة.
السعودية تمنح تأشيرات لدبلوماسيين إيرانيين وطهران مستعدة لاستئناف المفاوضات
الصراع الإيراني السعودي / Others
24 ديسمبر 2021

في إطار تجاوز حدة التوتر بينهما وإعادة ترميم العلاقات الدبلوماسية المتصدّعة منذ عام 2016، قررت كلّ من السعودية وإيران، في النهاية الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض.

واحتضنت بذلك بغداد، التي قررت لعب دور الوساطة، المحادثات الثنائية المباشرة الأولى التي جمعت الطرفين، طيلة الأشهر الماضية، بعيداً عن وسائل الإعلام.

وتتويجاً لهذه المحادثات التي وصفتها السعودية بالوديّة والاستكشافية في آن، نقلت وسائل إعلام إيرانية يوم الخميس، عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في العاصمة طهران، إن "السعودية وافقت الأسبوع الماضي على منح تأشيرات لثلاثة من دبلوماسيينا الذين سيبدؤون العمل لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة".

ولفت عبد اللهيان إلى أنّ بلاده قد قدّمت "مجموعة من المقترحات العملية" إلى الرياض وتلقتها السلطات السعودية "بشكل إيجابي" ما يمهّد الطريق للجولة المقبلة من محادثات في بغداد.

وأضاف أن طهران مستعدة "لتسهيل زيارات الوفود الفنية لإجراء الاستعدادات اللازمة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية".

وأعلن عبد اللهيان، استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع السعودية والمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات تهدئة التوتر مع الرياض بوساطة عراقية.

وكانت المحادثات التي تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين منذ فترة طويلة وبدأت في أبريل/نيسان الماضي توقفت عقب الانتخابات العامة في العراق في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وجرت جولات المحادثات السابقة في العاصمة العراقية بغداد، بعيداً عن وسائل الإعلام خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ انقطاع علاقاتهما عام 2016.

وأعلنت السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع العام 2016، على خلفية الهجوم على سفارتها في طهران وموقف إيران إثر إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us