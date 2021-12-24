سياسة
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ألمانيا.. مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة لمذبح نازي
قالت الشرطة الألمانية، الخميس، إن مكالمة من رجل مخمور قادتها إلى مخبأ أسلحة ومجموعة تذكارات نازية تشبه المذبح وتتضمن صوراً لأدولف هتلر.
ألمانيا.. مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة لمذبح نازي
وجد أفراد الشرطة مجموعة تتضمن أسلحة بيضاء ورصاصات ”وزينة تشبه المذبح”
24 ديسمبر 2021

قالت الشرطة في شرق ألمانيا، الخميس، إن مكالمة من رجل مخمور قادتها إلى مخبأ أسلحة ومجموعة تذكارات نازية تشبه المذبح وتتضمن صوراً لأدولف هتلر.

دخل أفراد الشرطة شقة رجل عمره 53 عاماً في بلدة ليمباخ-أوبرفرونا الواقعة قرب مدينة كيمنتس، مساء الثلاثاء بعد اتصاله بالشرطة يطلب المساعدة، وبدا عليه "الارتباك".

ووجد أفراد الشرطة مجموعة تتضمن أسلحة بيضاء ورصاصات "وزينة تشبه المذبح" في غرفة المعيشة مع صور ورموز من العهد النازي ومنها صور لهتلر.

وأضافت الشرطة في بيان أن الألماني نُقل إلى المستشفى، ثم فتّشت شقته بوجود مالكها بعدها بيوم للاشتباه في انتهاك قوانين الأسلحة. وصادرت الشرطة حزام ذخيرة وقبضات حديدية وثلاثة سكاكين من بين أغراض أخرى.

وتخلّى الرجل طوعاً عن أغراض أخرى لم تكن "متعلقة بتهم جنائية"، فضلاً عن مواد متعلقة بالنازية، وفقاً للشرطة.

وتحقق الشرطة في مصدر الأسلحة، كما قالت إن الرجل ليس لديه سجل تهم مشابهة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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