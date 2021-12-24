قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في تقرير نشرته مؤخراً، إن تركيا تعمّق بصمتها في إفريقيا، وذلك بعد القمة التركية الإفريقية التي عُقدت على مستوى القادة في إسطنبول في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ورأت المجلة في تقريرها بعنوان "تركيا تعمّق بصمتها في إفريقيا" أن وجود عدد كبير من الحاضرين رفيعي المستوى في قمة إسطنبول تحدٍ للسياسة الخارجية الأمريكية إذا انتهى الأمر بتركيا إلى ممارسة نفوذ أكبر في إفريقيا، كما تفعل الصين.

وقالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعى إلى سدّ الفجوة، ووسّعت تركيا بشكل مطرد بصمتها في إفريقيا منذ تدخلها عام 2019 في ليبيا من خلال الاتفاقية الأمنية مع الحكومة الشرعية، وبنت مسجداً في غانا، ومسبحاً أولمبياً في السنغال، وقاعدة عسكرية في الصومال لتدريب 10 آلاف جندي محلي.

وذكرت أن أردوغان يتطلّع الآن إلى إقامة علاقات أوثق مع نيجيريا، وسيلتقي فريق دفاعي تركي مسؤولين نيجيريين في العاصمة النيجيرية أبوجا في كانون الثاني/يناير. وذكر بيان صادر عن المساعد الإعلامي للرئيس النيجيري محمد بخاري أن التكنولوجيا التركية “ستسرّع بالتأكيد العملية والجهود المبذولة لتخليص البلاد من جيوب الإرهابيين”.

ونوّهت كذلك إلى تسلّم كلّ من المغرب وتونس أول شحنة للطائرات التركية بدون طيار في سبتمبر/أيلول، في إطار عقود تشمل تدريبات عسكرية.

وأشارت كاتبة التقرير الصحفية نوسموت غباداموسي إلى أن أردوغان يعتبر نفسه صديقاً لإفريقيا، ففي أكتوبر/تشرين الأول، قام بجولة دبلوماسية لمدة أربعة أيام عبر أنغولا ونيجيريا وتوغو. وقد بلغت قيمة المشاريع الممنوحة لشركات المقاولات التركية في إفريقيا 71.1 مليار دولار في عام 2021.

ومنذ وصول أردوغان إلى السلطة على الصعيد الوطني قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، ارتفعت تجارة تركيا مع إفريقيا إلى 25.3 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بـ5.4 مليارات دولار فقط في 2003.

وشددت الكاتبة على أنه من بعض النواحي، تعكس استراتيجية تركيا في إفريقيا صدى الصين، بما في ذلك الخطاب المألوف حول الجدارة السياسية والشراكات المتبادلة على النقيض من النهج الأمريكي والأوروبي، الذي يميل إلى التركيز على الانتهاكات الديمقراطية. وتقول: "تبنّى القادة الصينيون تجربة الإمبريالية الغربية مع إفريقيا، وبالمثل، أكدت تركيا الإحسان في علاقاتها مع الدول الإفريقية".

ونوّهت الكاتبة في الأخير إلى أن السفير التركي لدى جنوب إفريقيا، إليف كوم أوغلو أولغن، صرّح لمجلة "أفريكان بزنيس" في آذار/مارس أن “الأفارقة يرون أن تركيا دولة لا تأتي إلى القارة بأي عبء استعماري، نحن هنا في القارة مع استراتيجية مربحة للجانبين”.