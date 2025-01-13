ووصل الوفد، أمس الأحد، بعد يوم من اتفاق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح السفارة.

وسحبت الإمارات دبلوماسييها من لبنان وأغلقت السفارة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في تضامن مع السعودية بعد أن انتقد وزير الإعلام اللبناني آنذاك تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن.

وأشار وزير الخارجية السعودي في ذلك الوقت إلى هيمنة حزب الله على السياسة اللبنانية.

وذكر إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني في كلمة نقلها التليفزيون أن الرئيس عون قال، إن دولاً من بينها الإمارات والسعودية منفتحة على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وقال بو صعب، إن الإمارات ستعيد فتح سفارتها قريباً جداً، وبالتالي هناك أمل في فتح صفحة جديدة في لبنان.