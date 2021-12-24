تعتزم الحكومة الإسرائيلية التصديق على خطةٍ الأحد لمضاعفة عدد مستوطنيها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المحلية الجمعة، إن "الحكومة تأمل أن يؤدي جهد غير مسبوق بنحو مليار شيكل (317 مليون دولار)، لتحويل الجولان إلى عاصمة للطاقة المتجددة بإسرائيل".

وستعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي الأحد، في الجولان نفسها، حسب الصحيفة.

وأوضحت أنه "في الاجتماع الذي سيُعقَد في كيبوتس (ميفو حماة) بالجولان، من المقرر أن توافق الحكومة على ترقيات للبنية التحتية، وإنشاء أحياء جديدة، وخلق نحو 2000 فرصة عمل".

وذكرت أن هدف الحكومة من ذلك "تحويل الجولان إلى عاصمة الطاقة المتجددة بإسرائيل".

وأضافت: "تخطط الحكومة لاستثمار مليار شيكل في الخطة، وهو جهد مشترك لوزارات الإسكان والبناء والداخلية والنقل والسياحة والاقتصاد والزراعة والتعليم وحماية البيئة، وكذلك سلطة الأراضي الإسرائيلية".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "بمجرد الموافقة على الخطة، ستُخصَّص 576 مليون شيكل (نحو 183 مليون دولار) للتخطيط والإسكان، بما في ذلك الموافقة على بناء 3300 وحدة سكنية في غضون 5 سنوات، في (مستوطنة) كتسرين بالجولان".

ولفتت إلى أن من المقرر الموافقة أيضا على نحو 4 آلاف منزل في مجلس الجولان الإقليمي، و2000 وحدة سكنية في منطقتي آصيف ومطار بالجولان.

وتابعت: "في المجموع من المتوقع أن تؤدي الخطة إلى زيادة 23 ألف ساكن بمنطقة الجولان".

ونقلت الصحيفة عن وزير العدل جدعون ساعر، أن "مستقبل الجولان سيتحدد بالأفعال لا بالكلام. لدينا فرصة لتحديد مستقبل الجولان على مدى أجيال كجزء لا يتجزأ من إسرائيل".

وأضاف ساعر: "نحن نحدّد هدفاً واقعياً هو مضاعفة عدد السكان في الجولان".

واحتلّت إسرائيل مرتفعات الجولان عام 1967 وضمّتها في 1981، ولكن الأمم المتحدة ودول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، تعتبرها أرضاً محتلة.