استشهدت امرأة فلسطينية، الجمعة، بعد أن دهسها مستوطن إسرائيلي وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "فلسطينية أُصيبت بجروح أدت إلى وفاتها، في حادث دهس على الطريق بين مستوطنتي (عوفرا) و(شيلو) وسط الضفة".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الأناضول، بأن مستوطناً إسرائيلياً دهس امرأة فلسطينية في الستينيات من عمرها قرب مدينة رام الله (وسط).

وأضاف أن المستوطن لاذ بالفرار، قبل أن تحضر سيارة إسعاف إسرائيلية وتنقلها، وهي بحالة الخطر الشديد.

جريمة إعدام ميداني

من جانبها، أدانت الخارجية الفلسطينية دهس السيدة المسنّة، معتبرة إياها "جريمة إعدام ميداني بشعة".

ووفق بيان للخارجية الفلسطينية، فقد "ارتكب مستوطن إسرائيلي جريمة إعدام ميداني بشعة بحق الفلسطينية غدير أنيس مسالمة (60 عاماً) وسط الضفة الغربية المحتلة".

كما أدان البيان "اعتداءات المستوطنين على قرية برقة شمالي نابلس (شمال)، حيث هاجموا منازل المواطنين واعتدوا عليهم، وحطموا شواهد القبور، وقطعوا الأشجار".

واعتبر أن "هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية ما هي إلا إرهاب دولة منظم، وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي في تنكيل وترهيب المواطنين الآمنين العُزّل".

وحمّل البيان "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة دهس المواطنة، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج وتداعيات الصمت المريب تجاه جرائم الاحتلال".

وفي وقت لاحق، ذكر مراسل الأناضول، نقلاً عن أفراد بعائلة الشهيدة، أن سيارة إسعاف إسرائيلية سلّمت جثمان غدير للعائلة، قبل أن تُنقل لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.

وشهدت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة اعتداءات واسعة من قبل مستوطنين على مواطنين فلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومنازلهم وممتلكاتهم.