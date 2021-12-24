قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهجة في إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: "في الوقت الحالي لا يوجد علينا دَين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات معه".

من ناحية أخرى، حثّ الرئيس أردوغان مَن رفعوا الأسعار إبّان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخراً على خفضها بنفس الشكل إثر انتعاش الليرة التركية.

وقال: "ننتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بنفس السرعة والنسبة".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأيّ طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادها.

وأشار الرئيس التركي إلى أن البلاد ستدخل في فترة رفاهية اقتصادية وإنتاجية بحلول فصل الصيف، مؤكداً أن تركيا لها قاعدة اقتصادية متينة تجعلها من أكبر اقتصادات العالم.