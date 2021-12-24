سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: لا دَين علينا لصندوق النقد الدولي ولا نُجري محادثات معه
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنّ احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن. وأضاف: "في الوقت الحالي لا يوجد علينا دَين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات معه".
أردوغان: لا دَين علينا لصندوق النقد الدولي ولا نُجري محادثات معه
أردوغان: لا دَين علينا لصندوق النقد الدولي ولا نُجري محادثات معه / AA
24 ديسمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهجة في إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: "في الوقت الحالي لا يوجد علينا دَين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات معه".

من ناحية أخرى، حثّ الرئيس أردوغان مَن رفعوا الأسعار إبّان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخراً على خفضها بنفس الشكل إثر انتعاش الليرة التركية.

وقال: "ننتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بنفس السرعة والنسبة".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأيّ طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادها.

وأشار الرئيس التركي إلى أن البلاد ستدخل في فترة رفاهية اقتصادية وإنتاجية بحلول فصل الصيف، مؤكداً أن تركيا لها قاعدة اقتصادية متينة تجعلها من أكبر اقتصادات العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us