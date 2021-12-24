كشفت مصادر دبلوماسية الجمعة، أنّ وفداً تركيّاً-قطريّاً توصّل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة طالبان حول تشغيل مطار العاصمة كابل، و4 مطارات أخرى في البلاد.

جاء ذلك وفق تصريحات لوكالة الأناضول، أدلت بها مصادر مطّلعة على اجتماعات ومشاورات جمعت بين مسؤولين قطريين وأتراك، حول تشغيل مطار كابل.

والأربعاء، قالت مصادر دبلوماسية مماثلة للوكالة ذاتها، إنّ "الدوحة وأنقرة اتفقتا على التشارك في تشغيل مطار كابل الدولي، وإنّه سيجري الخميس، إكمال المفاوضات مع الحكومة الأفغانية بهذا الخصوص".

وفي تصريحاتها الجمعة، أفادت المصادر، مفضّلة عدم الكشف عن هويتها، بأنّ "الوفد التركي- القطري الذي وصل إلى أفغانستان الخميس، توصّل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب الأفغاني حول تشغيل مطار كابل و4 مطارات أخرى".

وأضافت أنّه "أُجريت محادثات مثمرة وفعّالة حول تشغيل المطارات".

وذكرت أنّه "سيجري تشكيل فرق فنية مشتركة لتحديد تفاصيل عمليات التشغيل".

وأوضحت أنّه "جرى الاتفاق على مواصلة المفاوضات من خلال اللجان الفنية في الأيام المقبلة".

وأشارت إلى أنّه "سيكون هناك اجتماعات فنية بين الوفد التركي-القطري من جهة والحكومة الأفغانية من جهة أخرى خلال الأسبوع المقبل حول تفاصيل التشغيل".

وذكرت المصادر، أنّ "الوفد التركي-القطري سيسافر في وقت لاحق الجمعة، من كابل إلى الدوحة، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة بالعاصمة القطرية".

وحسب المصادر، فإنّ مفاوضات جرت بين وفود قطرية وتركية خلال الفترة الماضية بشأن تشغيل مطار كابل، تكلّلت بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التركية أو القطرية حول الأمر.

ويكتسب مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابل، أهمية لكونه الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير المطلة على بحار، بالعالم، في وقت يواجه فيه ملايين من سكان البلاد، أخطاراً إنسانية عديدة خاصة في فصل الشتاء.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم متردّدة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وبخاصة احترام حقوق الإنسان.