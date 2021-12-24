سياسة
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دعوات قتل.. مطالب بمحاسبة هندوس يحرضون على العنف ضد المسلمين في الهند
قالت الشرطة الهندية إنها فتحت تحقيقاً في دعوات متكررة إلى قتل مسلمين أطلقها متطرفون هندوس خلال تجمع ديني هندوسي نُظم شمالي الهند، فيما طالب ممثلون عن المجتمع المدني وسياسيون هنود بمحاسبة المحرضين على العنف ضد المسلمين في الواقعة.
دعوات قتل.. مطالب بمحاسبة هندوس يحرضون على العنف ضد المسلمين في الهند
يقول العديد من أفراد الجاليات المسلمة والمسيحية في الهند إنهم تعرضوا لهجمات وتهديدات منذ أن تولى مودي السلطة / Reuters
24 ديسمبر 2021

أعلنت الشرطة الهندية الجمعة فتح تحقيق في دعوات متكررة إلى قتل مسلمين أطلقها متطرفون هندوس خلال تجمع عام.

وتظهر في تسجيل فيديو امرأة تخاطب حشداً خلال تجمع كبير في أوائل ديسمبر/كانون الأول، في مدينة هاريدوار الهندوسية المقدسة (شمال)، وتشجع على قتل مسلمين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت: "حتى لو أصبح مئة منا فقط جنوداً وقتلنا مليونين منهم، فسننتصر.. لن تكونوا قادرين على حماية، القانون الأبدي، (ساناتانا دارما، الاسم الذي يطلقه الهندوس على ديانتهم) إلا من خلال الإصرار على السير في هذا الطريق".

وحضر التجمع عضو واحد على الأقل من حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وحزب مودي القومي الهندوسي متهم منذ وصوله إلى السلطة في 2014 بتشجيع اضطهاد المسلمين والأقليات الأخرى، لكنه ينفي ذلك.

وقال النائب المسلم أسد الدين العويسي على تويتر إن التعليقات الواردة في الفيديو "حالة واضحة لتحريض على الإبادة الجماعية".

وفي التجمع نفسه، دعا برابوداناند جيري زعيم مجموعة هندوسية صغيرة غالباً ما يظهر في الصور إلى جانب أعضاء كبار من حزب رئيس الحكومة، إلى "التطهير" وحث الحضور على "الاستعداد للموت أو للقتل".

وقال "كما هو الحال في بورما، يتعين على الشرطة والسياسيين والجيش وجميع الهندوس في الهند حمل السلاح والقيام بهذا التطهير. ليس لدينا أي خيار آخر".

قال متحدث ثالث في الفيديو إنه يأسف لأنه لم يقتل رئيس الوزراء السابق، عضو حزب المؤتمر (المعارض حاليًا) مانموهان سينغ، أول رئيس حكومة من طائفة السيخ.

ويقول العديد من أفراد الجاليات المسلمة والمسيحية في الهند إنهم تعرضوا لهجمات وتهديدات منذ أن تولى مودي السلطة.

من جانبهم طالب ممثلون عن المجتمع المدني وسياسيون هنود بمحاسبة محرضين على العنف ضد المسلمين خلال تجمع ديني هندوسي نُظم شمالي البلاد.

بدوره، طالب محمود مدني، رئيس جمعية علماء الهند، أكبر منظمة إسلامية في البلاد، باتخاذ إجراءات صارمة ضد منظمي التجمع والمتحدثين فيه.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها، الخميس، إلى وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للأقليات ورئيس وزراء ولاية "أوتاراخند ".

وقال مدني: "لقد شكل (المحرضون) تهديداً للسلام والوئام المجتمعي في البلاد، لذلك أطالب باتخاذ إجراءات قوية ضد المنظمين والمتحدثين".

كما اتهم الحكومة بغض الطرف عن استمرار خطابات الكراهية ضد الجالية المسلمة التي توجه إليهم بشكل منتظم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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