كشفت صور التقطها قمر صناعي تابع لشركة أمريكية خاصة أن روسيا واصلت تعزيز قواتها في شبه جزيرة القرم وبالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الماضية، في حين تواصل في الوقت ذاته الضغط على الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن ضمانات أمنية تطلبها.

والتقطت الصور شركة ماكسار تكنولوجيز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وأكد الكرملين الجمعة أنه يحتفظ بحق تحريك قواته في الأراضي الروسية طبقاً للحاجة، مضيفاً أن الدول الغربية تنفذ مناورات عسكرية استفزازية قرب الحدود الروسية.

ويتهم قادة الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا روسيا، بحشد قواتها مجدداً قرب الحدود الأوكرانية منذ أكتوبر/ تشرين الأول وذلك بعد حشد سابق في أبريل/نيسان وحينها نشرت ماكسار صوراً لذلك أيضاً.

ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من القادة إن موسكو على ما يبدو تدرس شن هجوم على أوكرانيا بحلول الشهر المقبل وهو ما نفته موسكو مراراً.