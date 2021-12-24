سياسة
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صور أقمار صناعية تظهر استمرار تعزيزات روسيا العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا
التقط قمر صناعي تابع لشركة أمريكية خاصة صوراً تكشف مواصلة روسيا تعزيز قواتها في شبه جزيرة القرم وبالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الماضية، في وقت تواصل فيه الضغط على الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن ضمانات أمنية تطلبها.
صور أقمار صناعية تظهر استمرار تعزيزات روسيا العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا
صور قمر صناعي تظهر تعزيز روسيا قوتها العسكرية على الحدود الروسية الأوكرانية / Reuters
24 ديسمبر 2021

كشفت صور التقطها قمر صناعي تابع لشركة أمريكية خاصة أن روسيا واصلت تعزيز قواتها في شبه جزيرة القرم وبالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الماضية، في حين تواصل في الوقت ذاته الضغط على الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن ضمانات أمنية تطلبها.

والتقطت الصور شركة ماكسار تكنولوجيز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وأكد الكرملين الجمعة أنه يحتفظ بحق تحريك قواته في الأراضي الروسية طبقاً للحاجة، مضيفاً أن الدول الغربية تنفذ مناورات عسكرية استفزازية قرب الحدود الروسية.

ويتهم قادة الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا روسيا، بحشد قواتها مجدداً قرب الحدود الأوكرانية منذ أكتوبر/ تشرين الأول وذلك بعد حشد سابق في أبريل/نيسان وحينها نشرت ماكسار صوراً لذلك أيضاً.

ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من القادة إن موسكو على ما يبدو تدرس شن هجوم على أوكرانيا بحلول الشهر المقبل وهو ما نفته موسكو مراراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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