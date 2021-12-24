أصيب 53 فلسطينياً، الجمعة، بجروح وحالات اختناق، إثر مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" (غير حكومية)، في بيان مقتضب، أن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع 53 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، اندلعت في بلدتي "برقا" و"بيت دجن"، بمحافظة نابلس.

وأوضحت أن من بين الإصابات 7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و43 نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع، و3 نتيجة السقوط أثناء الهرب من نيران القوات الإسرائيلية.

والجمعة اعتبر فصيلان فلسطينيان، أن "إرهاب المستوطنين" في الضفة الغربية المحتلة يتطلب "تصعيد الفعل المقاوم".

جاء ذلك في بيانين منفصلين لكل من حركة "حماس"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، تعقيباً على استشهاد مسنة فلسطينية دهساً على يد مستوطن إسرائيلي وسط الضفة.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم "حماس" إن ‏تصاعد "إرهاب المستوطنين ضد أهلنا في الضفة سيواجه بتصعيد الفعل المقاوم".

وأضاف قاسم في بيان، أن "جيش الاحتلال ومستوطنيه سيدفعون ثمن هذه الجرائم".

وتابع: "‏توحيد الفعل الميداني وإطلاق المقاومة الشاملة كفيلان بوضع حد لإرهاب المستوطنين".

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية إن إرهاب المستوطنين المتصاعد بحق شعبنا يأتي في سياق "حرب تطهير عرقي".

وأوضحت الجبهة، في بيان، أن ما جرى لا تقل خطورته عما يجري في القدس المحتلة، وبأوامر ودعم من الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت: "هذا الإرهاب المنظم يتطلب تطوير الفعل الشعبي للتصدي لهذا المخطط الاحتلالي وإفشاله".

ودعت الجبهة الفلسطينيين إلى الوحدة في مواجهة هذا المخطط، وتشكيل لجان الحراسة والحماية الشعبية لصد محاولات المستوطنين اقتحام القرى والبلدات في الضفة.

كما طالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، و"محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم".

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مراسل وكالة الأناضول بأن مستوطناً إسرائيلياً دهس سيدة في الستينيات من عمرها قرب بلدة سنجل شمالي رام الله (وسط).

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "فلسطينية أصيبت بجروح أدت إلى وفاتها، في حادث دهس على الطريق بين مستوطنتي عوفرا وشيلو، وسط الضفة".

وشهدت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة اعتداءات واسعة من مستوطنين على مواطنين فلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومنازلهم وممتلكاتهم.

فيما ينظم الفلسطينيون، مسيرات يوم الجمعة من كل أسبوع، في عدة مواقع بالضفة، احتجاجاً على استمرار الاستيطان الإسرائيلي على أراضيهم.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.