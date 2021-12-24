سياسة
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شاهد | أول مركبة ثنائية الاستخدام تسير على الطرق وقضبان القطارات في اليابان
تدخل مركبة (DMV) التشغيل في اليابان، وهي أوّل مركبة ثنائية الاستخدام في العالم، حيث تُسيَّر على الطرق الممهّدة وعلى قضبان السكك الحديدية.
شاهد | أول مركبة ثنائية الاستخدام تسير على الطرق وقضبان القطارات في اليابان
تغير المركبة وضعيتها، وتنزل العجلات الفولاذية من أسفل المركبة لتنطلق على قضبان السكك الحديدية / Reuters
24 ديسمبر 2021

تُثير مركبة جديدة في اليابان الحيرة عند البحث عن تصنيف لها وما إن كانت تستحق وصف حافلة أم قطار؟ إنّها (DMV)، أوّل مركبة ثنائية الاستخدام في العالم، بمعنى أنّها تُسير على الطرق الممهّدة وعلى قضبان السكك الحديدية، ومن المقرّر تشغيلها لأول مرة السبت، في بلدة "كايو" بإقليم توكوشيما الياباني.

وتشبه المركبة حافلة صغيرة وتعمل بإطارات مطاطية عادية على الطريق. ولكن عندما تغير وضعيتها، تنزل العجلات الفولاذية من أسفل المركبة لتنطلق على قضبان السكك الحديدية وتتحوَّل فعليّاً إلى عربة قطار.

وترفع عجلات القطار الإطارات الأمامية عن المسار بينما تظلّ العجلات الخلفيّة منخفضة لدفع المركبة على السكك الحديدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسا كوست" للسكك الحديدية التي تشغل مركبات (DMV) إنّها يمكن أن تساعد البلدات الصغيرة مثل "كايو" التي ترتفع فيها معدّلات الشيخوخة وينخفض عدد السكان وتجد شركات النقل المحلية صعوبات في تحقيق أرباح.

وقال شيجيكي ميورا الرئيس التنفيذي لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة: "هذه المركبة يمكن أن تصل إلى السكان المحليين (كحافلة) وتنقلهم إلى السكك الحديدية أيضاً (...) وعلى وجه الخصوص، في المناطق الريفية التي يرتفع فيها عدد السكان المسنين، نتوقّع أن تكون وسيلة نقل عام جيدة جداً".

وقالت شركة "أسا كوسك" إنّ (DMV) يمكن أن تقل ما يصل إلى 21 راكباً وتعمل بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة على قضبان السكك الحديدية ويمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة على الطرق العامة.

وسيعمل الأسطول الصغير من المركبات متعدّدة الألوان بوقود الديزل على امتداد جزء من ساحل جزيرة "شيكوكو" في جنوب اليابان ليربط بين بعض المدن الصغيرة ويتيح للركاب التمتّع بمناظر خلابة على الساحل.

وقال ميورا إنّه يأمل في أن يشجّع المشروع عشاق السكك الحديدية بجميع أنحاء اليابان على زيارة البلدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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