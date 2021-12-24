شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية ستشهد استقراراً في وقت قريب جداً.

جاء ذلك في لقاء مشترك للرئيس التركي، الجمعة، مع عدة قنوات محلية.

وقال أردوغان: "منذ إعلان البرنامج المالي الجديد وحتى عصر الجمعة ازدادت الودائع بالليرة التركية أكثر من 23.8 مليار والزيادة مستمرة".

وأكد أن الأداة الجديدة التي جرى تطويرها لحفظ الاستقرار المالي لا تتعارض مع دستور البلاد إطلاقاً.

ووعد الرئيس أردوغان بأن حكومته لن تسمح للمستغلين بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية، مبيناً أن الدولة التركية عازمة على ذلك.

كما أكد الرئيس عزم إدارته اللجوء إلى الوسائل القانونية "بحق كل من يتحدث بخطابات ترمي إلى التلاعب بأسعار الصرف".