تركيا
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تركيا تُحذر رعاياها من السفر إلى جنوب السودان إثر تصاعد التوترات
دعت تركيا رعاياها إلى تجنب السفر إلى جنوب السودان، على خلفية تصاعد التوترات والنزاع في البلاد.
تركيا تُحذر رعاياها من السفر إلى جنوب السودان إثر تصاعد التوترات
تصاعد التوترات والنزاعات المسلحة في جنوب السودان / AP
1 أبريل 2025

وقالت السفارة التركية في جوبا، إنه في ظل التطورات الأخيرة وانتشار النزاعات المسلحة في المناطق المجاورة للعاصمة جوبا، جرى تحذير المواطنين الأتراك بعدم السفر إلى جنوب السودان إلا إذا لزم الأمر.

كما دعت المواطنين الأتراك الموجودين في جنوب السودان، إلى البقاء في حالة اتصال مستمر مع السفارة.

وأفاد السفير التركي في جوبا متين إرغين، بأن السفارة أصدرت الليلة الماضية تحذيراً من السفر للرعايا الأتراك الذين يفكرون في القدوم إلى جنوب السودان، بناءً على إعلان صادر عن وزارة الخارجية.

وحصلت جمهورية جنوب السودان التي تعد أحدث دولة في العالم، على استقلالها عن السودان في استفتاء أُجري عام 2011.

وانزلقت البلاد إلى حرب أهلية بعد أن أقال الرئيس سلفاكير ميارديت نائبه رياك مشار في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، بزعم أنه كان يخطط لـ"محاولة انقلاب".

ورغم توقيع اتفاقيتي سلام عامي 2018 و2022، فإن النظام العام والأمن لا يمكن الحفاظ عليهما في البلاد، وتحدث أعمال عنف من حين لآخر بين القبائل والمجموعات المختلفة.

وفي الآونة الأخيرة، سيطرت قوة ميليشيا تسمى "الجيش الأبيض"، التي تتكون في معظمها من قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، على مدينة ناصر في ولاية أعالي النيل الشمالية في البلاد.

وفي أعقاب ذلك، اعتُقل عدد من الجنرالات والوزراء من الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة بقيادة مشار.

مصدر:TRT Arabi
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