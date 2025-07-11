جاء ذلك في مقابلة أجراها فيدان مع قناة برناما الإخبارية الماليزية الرسمية، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية رابطة آسيان المنعقد في كوالالمبور.

وأضاف فيدان: "نشهد أحداثاً مؤلمة للغاية لنا جميعاً، ولا يمكن أن ننساها أبداً، هذا فشل كبير للبشرية عموماً، ولكنه فشل أكبر بالنسبة إلى المسلمين".

وأكد أن تركيا وماليزيا تتحملان مسؤوليات محددة تجاه ما يحدث في غزة، مشيداً بموقف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم حيال الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة.

وأشار فيدان إلى أن "غزة باتت أشبه بمعسكر اعتقال من الحرب العالمية الثانية (1939–1945)، حيث يُحتجز نحو مليونَي إنسان داخل القطاع، ويُجوَّع الشعب الفلسطيني عمداً، ويُخضع لظروف قاسية، وكل ذلك يحدث أمام أعيننا ولا يمكن لنا السماح باستمراره".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن "الضغط المنسق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر ضروري"، مؤكداً أن "غياب التحرك ضد هذا النوع من الهمجية قد يُفضي إلى وصولها إلينا يوماً ما، إذا لم نتكاتف لمواجهتها".

وحول واقع النظام الدولي، أوضح فيدان أن "النظام العالمي الحالي يعاني من أزمة وجودية حقيقية، فأي مشكلة تقع في أي مكان باتت تؤثر سلباً في الجميع".

وأضاف: "عندما أنشئ النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك 55 دولة فقط، أمّا الآن فعدد الدول في الأمم المتحدة يبلغ 193، ومع ذلك فإنّ المؤسسات الدولية لا تزال تُدار بعقلية المنتصرين".

وقال وزير الخارجية التركي إنّ تلك المؤسسات "صُمّمت لتخدم مصالح الأطراف المنتصرة، وتمتلك صلاحيات واسعة، كالفيتو والمقاعد الدائمة في مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن "أحداً لا يريد التنازل عن امتيازاته، رغم تعارضها مع مصالح بقية العالم".

وحذّر فيدان من أن "التمسك بهذه الامتيازات قد يؤدي إلى صدام كبير في المستقبل"، مؤكداً أن البشرية مطالَبة بأن "تتعلم من أخطاء التاريخ، لا أن تكررها"، وأن "تدرك أن التغيير السلمي ضروري لبناء نظام دولي عادل".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبغطاء أمريكي، ارتكاب إبادة في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وسط تجاهل كامل للنداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.

وحتى اليوم، خلّفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع معابر غزة أمام دخول المساعدات والمواد الإغاثية، مما فاقم الوضع الإنساني لنحو 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية.