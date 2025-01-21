سوريا الجديدة
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الشرع يهنئ ترمب: على ثقة بأنه سيكون القائد الذي يعيد الاستقرار إلى المنطقة
وجه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة مساء الاثنين، معرباً عن أمله في تحسين العلاقات بين البلدين.
الشرع يهنئ ترمب: على ثقة بأنه سيكون القائد الذي يعيد الاستقرار إلى المنطقة
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة / صورة: AFP (AFP)
21 يناير 2025

وأفاد الشرع في بيان نشرته القيادة العامة في سوريا قائلاً: "نيابة عن قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان: "لقد جلب العقد الماضي معاناة كبيرة لسوريا، فقد أسفرت الصراعات عن تدمير بلدنا وزعزعة استقرار المنطقة.. ونحن على ثقة بأن ترامب سيكون القائد الذي يحقق السلام في الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".

وتابع قائلاً: "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلدينا على أساس الحوار والتفاهم، ونؤمن بأن الإدارتين ستستفيدان من هذه الفرصة لتطوير شراكة تعكس تطلعات البلدين".

وفي وقت سابق الاثنين، أدى دونالد ترمب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة خلفاً للرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن. كما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين نائباً للرئيس.

وفي خطاب تنصيبه، أكد ترمب أن العالم شهد فترة من العنف في السابق، مشيراً إلى أن إدارته ستسعى لإنهاء الحروب، مضيفاً: "العهد الذهبي للولايات المتحدة قد بدأ، وسأضع أمريكا أولًا".

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