وأفاد الشرع في بيان نشرته القيادة العامة في سوريا قائلاً: "نيابة عن قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان: "لقد جلب العقد الماضي معاناة كبيرة لسوريا، فقد أسفرت الصراعات عن تدمير بلدنا وزعزعة استقرار المنطقة.. ونحن على ثقة بأن ترامب سيكون القائد الذي يحقق السلام في الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".

وتابع قائلاً: "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلدينا على أساس الحوار والتفاهم، ونؤمن بأن الإدارتين ستستفيدان من هذه الفرصة لتطوير شراكة تعكس تطلعات البلدين".

وفي وقت سابق الاثنين، أدى دونالد ترمب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة خلفاً للرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن. كما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين نائباً للرئيس.

وفي خطاب تنصيبه، أكد ترمب أن العالم شهد فترة من العنف في السابق، مشيراً إلى أن إدارته ستسعى لإنهاء الحروب، مضيفاً: "العهد الذهبي للولايات المتحدة قد بدأ، وسأضع أمريكا أولًا".