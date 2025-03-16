ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها في رام الله بالضفة الغربية المحتلة تتعامل مع إصابة تعرض لها رجل يبلغ 46 عاماً. وأوضحت أن الرجل أُصيب في قدميه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأكدت أنه يجري نقله إلى المستشفى.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن فلسطينية، فيما استمرت في إحراق المنازل في جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت مخيم عسكر للاجئين، واعتقلت 6 فلسطينيين من بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرقي مدينة نابلس. كما أشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات في تلك المناطق، استخدمت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المدمع.

وفي طولكرم، تصاعدت العمليات العسكرية للاحتلال، حيث داهمت قواته المدينة ومخيميها، واعتقلت أحد المواطنين بعد اقتحام محله التجاري. كما استمرت في مداهمة المنازل وتفجيرها في مخيم نور شمس، إضافة إلى إحراق منزل عائلة الغول في حارة المدارس، وتفجير منزلين آخرين في الحي ذاته. وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزاً عسكرياً في محيط دوار شويكة شمال المدينة، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور وتدقيق الجنود في الهويات والتحقيق مع المواطنين.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام المحال التجارية في شارع شويكة، حيث أجبرت أصحاب المحال على إغلاقها بعد تفتيش دقيق واستجواب العاملين فيها. كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في أحياء مختلفة من مخيم طولكرم وأجبرت سكانها على مغادرتها، مستهدفة المناطق المحيطة بمربعات حنون والوكالة وقاقون وأبو الفول.

وفي جنين، أضرمت قوات الاحتلال النيران في عدد من المنازل بمخيم جنين للاجئين، واستمرت في عدوانها على المدينة والمخيم لليوم الرابع والخمسين. ودمرت قوات الاحتلال نحو 120 منزلاً بشكل كامل في المخيم، وألحقت أضراراً بعشرات المنازل الأخرى، مما أدى إلى تهجير نحو 20 ألف فلسطيني. كما أغلقت القوات الطرق الرئيسية في المدينة باستخدام السواتر الترابية، وأجرت عمليات تجريف قرب مستشفى جنين الحكومي.

وفي جنوب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية وعرابة وقرية مثلث الشهداء، ولكن لم ترد أنباء عن مداهمات أو اعتقالات في تلك المناطق. ومنذ بداية العدوان، أسفر الهجوم على جنين عن استشهاد 34 فلسطينياً وإصابة آخرين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 936 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفاً و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود. ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.