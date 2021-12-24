قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنّ "‏مواطناً سعودياً ومقيماً من الجنسية اليمنية توفياً جرّاء سقوط مقذوف بمدينة صامطة (بمنطقة جازان جنوبي السعودية)".

وأشار التحالف إلى أنّه "يقوم بالتحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع (ضد الحوثيين) وفي إطار القانون الدولي الإنساني"، وفق البيان.

‏‎وأردف البيان: "سنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة"، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن التحالف العربي في بيان، إصابة مدنيين اثنين جرّاء سقوط مقذوف على ورشة صناعية بمدينة صامطة بمنطقة جازان.

كما أفاد في بيان ثان، بسقوط مقذوف آخر على قرية في منطقة نجران جنوبي السعودية.

وسبق أن سقطت مقذوفات متكرّرة يقول التحالف إنّه يجري إطلاقها من قبل الحوثيين، بعضها خلّفت ضحايا مدنيين.

وقالت قناة "الإخبارية" الرسمية إنّ مقذوفاً آخر أطلقه الحوثيون سقط في مدينة نجران السعودية وتسبّب في أضرار مادية.

ويأتي هجوم الحوثيين عبر الحدود بعدما قصف التحالف معسكراً للحوثيين في وسط العاصمة اليمنية صنعاء في وقت سابق اليوم الجمعة.

وتدخل التحالف بقيادة المملكة في اليمن عام 2015 بعدما دخل الحوثيون صنعاء وخرجت الحكومة المُعترف بها دولياً من المدينة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.