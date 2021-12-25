سياسة
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الثالث في أسبوع.. اليونان تعلن تحطم مركب مهاجرين جديد ومقتل اثنين وإنقاذ 57
أعلن خفر السواحل اليوناني مقتل شخصين على الأقل وإنقاذ 57 آخرين جراء انقلاب مركب كان يقلهم قبالة جزيرة باروس في وسط بحر إيجه يوم الجمعة.
الثالث في أسبوع.. اليونان تعلن تحطم مركب مهاجرين جديد ومقتل اثنين وإنقاذ 57
مقتل شخصين على الأقل وإنقاذ 57 آخرين جراء انقلاب مركب كان يقل مهاجرين قبالة جزيرة باروس اليونانية - أرشيفية / AA
25 ديسمبر 2021

قال خفر السواحل اليوناني إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأُنقِذ 57 آخرون، عندما انقلب المركب الذي كان يقلهم قبالة جزيرة باروس اليونانية في وسط بحر إيجة يوم الجمعة.

وسارعت السلطات إلى إجراء عملية بحث وإنقاذ شمال غربي جزيرة باروس بعد ما يُعتقد أنه ثالث حادث تحطم سفينة تقل مهاجرين في المياه اليونانية هذا الأسبوع.

وقال خفر السواحل إنه "أرسل طائرات وسفناً إلى المنطقة".

وقالت وكالة أثينا للأنباء، وهي وكالة يونانية شبه رسمية، إن "80 شخصاً كانوا، فيما يُعتقد، على متن المركب الذي وصفته بأنه مركب شراعي. وأضافت أن ظروف انقلاب المركب غير معروفة إلى الآن".

وفي وقت سابق قالت السلطات اليونانية إنها "انتشلت 11 جثة من موقع حادث تحطم مركب شراعي آخر غرق وهو يقل مهاجرين قبالة جزيرة غير مأهولة في جنوب اليونان أمس الخميس". وأنقذت السلطات اليونانية 90 شخصاً آخرين.

وتُشكّل اليونان إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية إلى جزر قريبة من الساحل التركي.

وخلال الليل بين يومي الثلاثاء والأربعاء غرق مركب يُعتقد أنه كان يقل من يصل عددهم إلى 50 مهاجراً قبالة جزيرة فوليجاندروس ويُخشى أن يكون العشرات لقوا حتفهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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