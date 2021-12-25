قضت محكمة روسية بسجن كاهن أرثوذوكسي سابق 21 عاماً، بعد إدانته في قضايا اعتداء جنسي وعنف جسدي بحق عدد من الأطفال.

وكان الأب نيكولاي ستريمسكي، يتبنّى 70 طفلاً، وقد أُدين باغتصاب عدد منهم، فضلاً عن أعمال عنف أخرى، في أبرشيته الكائنة بجبال الأورال جنوب غربي روسيا.

وذاعت شهرة ستريمسكي لرعايته "أكبر عائلة في روسيا"، وقد تقلّد لذلك وسام المجد الأبوي الوطني.

وبموجب قرار المحكمة، جُرّد ستريمسكي من رتبته الكهنوتية، كما سُحب منه وسام المجد.

وكان ستريمسكي رئيساً لأحد الأديرة بمنطقة ساركتاش، وكان يُدير بمساعدة زوجته دار رعاية للأيتام منذ بدايات حقبة التسعينيات من القرن الماضي.