سياسة
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السجن 21 عاماً لكاهن روسي بعد إدانته باغتصاب أطفال وأعمال عنف
قضت محكمة روسية بسجن الكاهن الأرثوذوكسي السابق نيكولاي ستريمسكي 21 عاماً، بعد إدانته في قضايا اعتداء جنسي وعنف جسدي بحق عدد من الأطفال. وبموجب قرار المحكمة، جُرّد ستريمسكي من رتبته الكهنوتية، كما سُحب منه وسام المجد الأبوي الوطني.
السجن 21 عاماً لكاهن روسي بعد إدانته باغتصاب أطفال وأعمال عنف
كان ستريمسكي رئيساً لأحد الأديرة بمنطقة ساركتاش وكان يُدير دار رعاية للأيتام منذ بدايات التسعينيات
25 ديسمبر 2021

قضت محكمة روسية بسجن كاهن أرثوذوكسي سابق 21 عاماً، بعد إدانته في قضايا اعتداء جنسي وعنف جسدي بحق عدد من الأطفال.

وكان الأب نيكولاي ستريمسكي، يتبنّى 70 طفلاً، وقد أُدين باغتصاب عدد منهم، فضلاً عن أعمال عنف أخرى، في أبرشيته الكائنة بجبال الأورال جنوب غربي روسيا.

وذاعت شهرة ستريمسكي لرعايته "أكبر عائلة في روسيا"، وقد تقلّد لذلك وسام المجد الأبوي الوطني.

وبموجب قرار المحكمة، جُرّد ستريمسكي من رتبته الكهنوتية، كما سُحب منه وسام المجد.

وكان ستريمسكي رئيساً لأحد الأديرة بمنطقة ساركتاش، وكان يُدير بمساعدة زوجته دار رعاية للأيتام منذ بدايات حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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