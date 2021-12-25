سياسة
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أكثر من 10 آلاف جندي روسي يعودون إلى قواعدهم بعد تدريبات قرب أوكرانيا
قال الجيش الروسي إن أكثر من عشرة آلاف جندي عادوا إلى قواعدهم الدائمة بعد تدريبات استمرت شهراً بالقرب من حدود أوكرانيا. وقالت "إنترفاكس" إن التدريبات أجريت في عدة مناطق بالقرب من أوكرانيا منها شبه جزيرة القرم وكذلك في منطقتي روستوف وكوبان بجنوب روسيا.
أكثر من 10 آلاف جندي روسي يعودون إلى قواعدهم بعد تدريبات قرب أوكرانيا
التدريبات أجريت بالقرب من أوكرانيا منها شبه جزيرة القرم وفي منطقتي روستوف وكوبان بجنوب روسيا / AA
25 ديسمبر 2021

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم السبت نقلاً عن الجيش الروسي قوله إن "أكثر من عشرة آلاف جندي روسي عادوا إلى قواعدهم الدائمة بعد تدريبات استمرت شهراً بالقرب من حدود أوكرانيا".

وقالت الوكالة إن "التدريبات أجريت في عدة مناطق بالقرب من أوكرانيا منها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 وكذلك في منطقتي روستوف وكوبان بجنوب روسيا".

وأثار نشر روسيا عشرات الآلاف من قواتها شمالي وشرقي وجنوبي أوكرانيا مخاوف في كييف وعواصم غربية من أن تكون موسكو تخطط لشن هجوم.

وتنفي روسيا ذلك، وتقول إنها تريد ضمانات من الغرب منها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم توسع الحلف شرقاً نحو الحدود الروسية، لأن أمنها مهدد بسبب تنامي علاقات أوكرانيا مع التكتل الغربي.

وأشارت روسيا إلى أن بوسعها نشر قواتها على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسباً.

ونقلت إنترفاكس عن الجيش قوله: "اكتملت مرحلة التنسيق القتالي بين الفرق والأطقم القتالية والكتائب والوحدات الآلية. يعود أكثر من 10 آلاف جندي إلى انتشارهم الدائم من منطقة التدريبات العسكرية المشتركة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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