سياسة
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بينهم نساء وأطفال.. جيش ميانمار يقتل 30 شخصاً ويحرق جثثهم في ولاية كاياه
قالت جماعة كاريني المدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 30 شخصاً منهم نساء وأطفال قتلهم جيش ميانمار وأحرق جثثهم في ولاية كاياه يوم الجمعة.
بينهم نساء وأطفال.. جيش ميانمار يقتل 30 شخصاً ويحرق جثثهم في ولاية كاياه
جماعة كاريني: أكثر من 30 شخصاً منهم نساء وأطفال قتلوا وأحرقت جثثهم في ولاية كاياه في ميانمار / AFP
25 ديسمبر 2021

ذكرت تقارير إعلامية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان أن أكثر من 30 شخصاً منهم نساء وأطفال قُتلوا وأُحرقت جثثهم في ولاية كاياه في ميانمار يوم الجمعة.

وقالت جماعة كاريني المدافعة عن حقوق الإنسان إنها عثرت على الجثث المحترقة لنازحين، منهم كبار في السن ونساء وأطفال، قتلهم الجيش الذي يحكم البلاد قرب بلدة هبروسو في قرية مو سو اليوم السبت.

وكتبت الجماعة في منشور على موقع فيسبوك: "نندد بشدة بالقتل غير الإنساني والوحشي الذي ينتهك حقوق الإنسان".

وقالت وسائل إعلام رسمية نقلاً عن الجيش إنه "قتل بالرصاص عدداً غير محدد من (الإرهابيين بحوزتهم أسلحة) من قوات المعارضة المسلحة في القرية".

وأضاف أنهم كانوا على متن سبع سيارات ولم يمتثلوا لأوامر الجيش بالتوقف.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجيش.

وكشفت صور نشرتها الجماعة المدافعة عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية الجثث المتفحمة على متن السيارات المحترقة.

وقالت قوات كاريني للدفاع الوطني، وهي واحدة من أكبر الجماعات المسلحة المعارضة للحكم العسكري منذ انقلاب أول فبراير/شباط، إن "القتلى لا ينتمون لها"، مضيفة أنهم كانوا مدنيين يبحثون عن مأوى من الصراع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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