أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن عملية عسكرية "واسعة النطاق" في اليمن، بعد مقتل شخصين وإصابة سبعة في هجوم للحوثيين على جنوب المملكة مساء الجمعة هو الأكثر دموية في السعودية منذ نحو ثلاث سنوات.

جاء ذلك بالتزامن مع مقتل ثلاثة أشخاص في اليمن، بينهم امرأة وطفل، في ضربة جوية نُسبت للتحالف، حسبما أفادت مصادر طبية في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي التصعيد في وقت يشن التحالف غارات على صنعاء منذ نحو أسبوع، مستهدفاً مواقع للحوثيين بينها المطار، يقول إنها تُستخدم كمنصة لإطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المملكة.

وقال الدفاع المدني في المملكة إنّ سعودياً ويمنياً قُتلا وأصيب سبعة آخرون بجروح مساء الجمعة بعد سقوط "مقذوف عسكري" على متجر أطلقته "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان".

كما تضرّر محلان تجاريان و12 مركبة بسبب "الشظايا المتطايرة". وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية أضراراً في محل تجاري وحفرة في الأرض أمامه.

وهذه المرة الأولى التي يُوقع فيها قصف للمتمردين الحوثيين قتلى وجرحى في السعودية منذ 2018. ومن المقرّر أن يعقد التحالف الأحد مؤتمراً صحافياً للتحدث عن آخر التطورات، وفق ما أعلنت السلطات السعودية بعدما قالت في وقت سابق إن المؤتمر سينعقد السبت.

وبعيد الضربة، أعلن التحالف أنه بصدد "التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة".

من جهتهم، توعّد الحوثيون بعمليات "موجعة ومؤلمة"، وأعلنت الجماعة، السبت، إطلاق 3 صواريخ باليستية على منطقة جازان، جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان، إن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف مواقع مهمة وحساسة للعدو السعودي في جيزان (جنوب غرب) بثلاثة صواريخ باليستية وأصابت أهدافها".

وأضاف سريع: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا (..) ونعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة"، دون تفاصيل أكثر.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.