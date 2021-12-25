سياسة
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شاهد | أمن المغرب يطارد شبّاناً منعاً لعبورهم إلى سبتة بهدف الهجرة لأوروبا
السلطات المغربية تمنع في وقت متأخّر من ليل الجمعة/السبت، عدداً من الشبّان الراغبين في الهجرة من التوجّه إلى مدينة سبتة التابعة للإدارة الإسبانية.
شاهد | أمن المغرب يطارد شبّاناً منعاً لعبورهم إلى سبتة بهدف الهجرة لأوروبا
تُعَد مدينة الفنيدق مقصداً لكثير من المهاجرين غير النظاميين، الذين يحلمون بالعبور عن طريقها إلى سبتة، سواء سباحة أو سيراً على الأقدام - أرشيفية / AFP
25 ديسمبر 2021

منعت السلطات المغربية في وقت متأخّر من ليل الجمعة/السبت، عدداً من الشبّان الراغبين في الهجرة من التوجّه إلى مدينة سبتة (تابعة للإدارة الإسبانية)، من أجل الهجرة إلى أوروبا.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو بثّها ناشطون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطاردة قوات الأمن بمدينة الفنيدق شمالي المغرب، لعدد من الشباب والمراهقين الراغبين في الهجرة غير النظامية إلى سبتة.

وحسب وسائل إعلام مغربية محلية، فإنّ قوات الأمن المغربية منعت هؤلاء الشبان من دخول سبتة.

ويظهر في مقطع فيديو بثّته صفحات محلية، استنفار قوات الأمن الإسباني على مدخل مدينة سبتة.

وتُعَد مدينة الفنيدق مقصداً لكثير من المهاجرين غير النظاميين، الذين يحلمون بالعبور عن طريقها إلى سبتة، سواء سباحة أو سيراً على الأقدام، كخطوة أولى نحو أوروبا.

وتقع مدينتا سبتة ومليلية في أقصى شمال المغرب، وهما تحت الإدارة الإسبانية، وتعتبر الرباط أنّهما "ثغران محتلان" من طرف إسبانيا، الّتي أحاطتهما بسياج من الأسلاك الشائكة بطول نحو 6 كيلومترات.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت السلطات المغربية، أنّها أحبطت أكثر من 42 ألف محاولة هجرة غير نظامية، وفكّكت ما يزيد عن 156 شبكة إجرامية تنشط في الهجرة، منذ بداية عام 2021.

جاء ذلك في تقرير لوزارة الداخلية، لم يوضح جنسيات من أحطبت السلطات محاولتهم الهجرة ولا هوية أعضاء الشبكات الّتي جرى تفكيكها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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