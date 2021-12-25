سياسة
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أردوغان: صادراتنا بلغت 221 مليار دولار وحققت أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية
أردوغان يقول إن صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار (خلال 2021)، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية على أساس سنوي. كما أوضح أن تركيا حققت نمواً اقتصادياً خلال العام الماضي، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين ضمن مجموعة العشرين.
أردوغان: صادراتنا بلغت 221 مليار دولار وحققت أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية
أردوغان توقع أن تبلغ صادرات غازي عنتاب  12 مليار دولار خلال العام الحالي / AA
25 ديسمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار (خلال 2021)، ووصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية على أساس سنوي.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لفرع حزب العدالة والتنمية في ولاية غازي عنتاب (جنوب)، السبت.

وقال: "بلغت صادراتنا 221 مليار دولار ووصلت إلى أعلى المستويات في تاريخنا على أساس سنوي".

وأوضح أردوغان أن تركيا حققت نمواً اقتصادياً خلال العام الماضي، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين ضمن مجموعة العشرين.

وبين أن تركيا حققت نمواً بمعدل 1.8% بينما شهد الاقتصاد العالمي انكماشاً بنسبة 3.4% العام الماضي.

وقال: "من خلال النمو بنسبة 7.2% في الربع الأول و21.7% في الربع الثاني و 7.8% في الربع الثالث من عام 2021، فقد عززنا نجاحنا في العام السابق" .

وأعرب عن اعتقاده باستكمال الاقتصاد التركي عام 2021 بأرقام نمو مؤلفة من خانتين.

وأشار الرئيس التركي أن تركيا عوضت بشكل كبير خلال 2021 عن خسائرها في السياحة العام الماضي، مضيفاً: "عام 2022 سيكون عاماً أفضل بكثير لقطاعنا السياحي".

وقال: "بينما توقفت الاستثمارات في العالم، تواصل بلادنا جذب الاستثمارات. تعمل مناطقنا الصناعية المنظمة ومصانعنا ومنشآتنا بجدية وتنتج وتصدر".

وتوقع أن تبلغ صادرات غازي عنتاب خلال العام الحالي 12 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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