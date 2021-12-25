يحتفل الملايين من سكان العالم السبت بعيد الميلاد وسط قيود لمكافحة وباء كوفيد-19 أعاقت للسنة الثانية التجمعات بهذه المناسبة وتسببت بإلغاء آلاف الرحلات، خصوصاً مع انتشار المتحورة شديدة العدوى "أوميكرون".

وفي هذا اليوم، بارك البابا فرنسيس مدينة روما والعالم ظهراً من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، داعياً إلى الحوار في ظل حالة "الانغلاق على الذات".

ومساء الجمعة، ترأس البابا قداس عيد الميلاد التقليدي في كاتدرائية القديس بطرس في روما أمام حوالي ألفي شخص وضعوا كمامات.

وفي مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تجمع مئات الأشخاص رغم البرد، في ساحة المهد لمتابعة عرض الكشافة الفلسطينيين.

إلغاء رحلات وفرض قيود

اضطرت شركات الطيران إلى إلغاء أكثر من 5600 رحلة جوية في العالم خلال نهاية الأسبوع وتأخير آلاف الرحلات الأخرى خصوصاً بسبب أوميكرون التي تعرقل السفر خلال عطلة الأعياد، حسب موقع تتبع الملاحة الجوية "فلايت-أوير".

وأدى ارتفاع عدد الإصابات إلى تعطيل الاحتفالات. وإن كانت التجمعات عموماً أسهل مما كانت عليه في عام 2020، فرضت هولندا الإغلاق الشامل، وألغى مسرح برودواي عروض عيد الميلاد في نيويورك وأعادت إسبانيا واليونان فرض وضع الكمامة في الخارج.

وتسارع انتشار الوباء بشكل أكبر في جميع مناطق العالم تقريباً خلال الأسبوع الماضي، باستثناء الشرق الأوسط وآسيا حسب بيانات وكالة الصحافة الفرنسية.