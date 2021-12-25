توفي قائد نادي "مولودية سعيدة"، سفيان لوكار، عقب تعرضه لسكتة قلبية خلال المباراة التي لعبها فريقه مع مضيفه "جمعية وهران"، السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية الجزائري.

وسقط لوكار على أرض الملعب، إثر اصطدام خطير برأسه مع حارس مرمى فريق جمعية وهران، لكنه عاد للعب مُجدداً بعد تلقيه الإسعافات الأولية، قبل أن يسقط على الأرض إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونقل حساب نادي مولودية سعيدة على فيسبوك، تصريحات قال فيها مدرب الفريق، العربي مرسلي إن اللاعب "سقط بطريقة عادية ونحن تحت الصدمة"، مضيفاً أن "اللاعب مؤهل للعب بملف طبي وكان في صحة جيدة".

ونشر نادي جمعية وهران شريط فيديو يظهر فيه لاعبون من الفريقين يبكون بحرقة في غرف تغيير الملابس، في مشهد يعبر عن حجم الصدمة بعد سماعهم خبر وفاة زميلهم بالمستشفى.

يذكر أن الدوري العماني شهد الأربعاء الفائت، وفاة لاعب نادي مسقط، مخلد الرقادي، أثناء عملية الإحماء قبيل بدء مباراته أمام نادي السويق، بعد أن تعرض لنوبة قلبية حادة أيضاً.