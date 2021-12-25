سياسة
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بريطانيا.. مسلّح يتسلّل إلى قصر الملكة إليزابيث حيث تقضي عيد الميلاد
أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال مسلح حاول التسلّل إلى أراضي قلعة "وندسور"، حيث تقضي الملكة إليزابيث الثانية عيد الميلاد.
بريطانيا.. مسلّح يتسلّل إلى قصر الملكة إليزابيث حيث تقضي عيد الميلاد
تقضي الملكة إليزابيث الثانية عيد الميلاد بقلعة "وندسور"، وذلك بعد إلغاء الخطة التقليدية بالذهاب إلى ساندرينغهام / Reuters
25 ديسمبر 2021

أعلنت الشرطة البريطانية السبت، اعتقال مسلح، يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، حاول التسلّل إلى أراضي قلعة "وندسور"، حيث تقضي الملكة إليزابيث الثانية عيد الميلاد، وذلك بعد إلغاء الخطة التقليدية بالذهاب إلى ساندرينغهام.

وقالت ريبيكا ميرز، مديرة شرطة وادي التايمز، في تصريح صحفي، إنّ "الشاب اعتُقِلَ للاشتباه في خرقه لموقع محمي أو التعدّي عليه، وبحوزته سلاح هجومي"، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وأضافت ميرز أنّ "المسلّح لم يتمكَّن من دخول منطقة المباني".

ووقع الحادث الساعة 08:30 بتوقيت غرينيتش من صباح السبت, كما تمّ "إبلاغ العائلة المالكة بالحادث"، حسب المصدر نفسه.

والأسبوع الماضي، أُلقِيَ القبض على امرأة بعد أن دقّقت على نافذة سيارة الأمير أندرو، دوق يورك، حيث صرخت المرأة في وجهه بينما كان يقود سيارته عبر وندسور خلال طريقه المعتاد القصير من منزله الملكي في الحوزة إلى القلعة.

وفي شهر مايو/أيار، اعتقلت الشرطة متسلّلين، رجلاً يبلغ من العمر 31 عاماً وصديقته 29 عاماً بعد أن تمكّنوا من تسلّق الأسوار حول "رويال لودج"، مقرّ إقامة الملكة إليزابيث الأم حتّى وفاتها عام 2002.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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