وقالت نويم في منشور على منصة إكس: "دعا المدير السابق لـFBI جيمس كومي للتو إلى اغتيال الرئيس الأمريكي ترمب".

وأضافت أن "وزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية تحققان في هذا التهديد وستتعاملان معه بالطريقة المناسبة".

كان كومي نشر صورة على إنستغرام لرقمَي "86” و”47" كُتبا بأصداف بحرية. ويشير الرقم 86 عادة في الأوساط الأمريكية إلى "التخلص من شيء"، فيما أن ترمب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.

وحذف كومي الصورة، وأوضح على إنستغرام أنه نشر "صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم في أثناء نزهة على الشاطئ، وافتُرض أنها كانت رسالة سياسية".

وتابع: "لم أدرك أن بعض الأشخاص يربط هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر في بالي ذلك مطلقاً، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور".