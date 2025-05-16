سياسة
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الداخلية الأمريكية تتهم المدير السابق لـFBI بالدعوة إلى اغتيال ترمب
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أمس الخميس، فتح تحقيق في تهديد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) السابق جيمس كومي، باغتيال الرئيس دونالد ترمب.
الداخلية الأمريكية تتهم المدير السابق لـFBI بالدعوة إلى اغتيال ترمب
جيمس كومي ينشر صورة بالأصداف البحرية اتهمته السلطات الأمريكية بالدعوة من خلالها إلى اغتيال ترمب / Others
16 مايو 2025

وقالت نويم في منشور على منصة إكس: "دعا المدير السابق لـFBI جيمس كومي للتو إلى اغتيال الرئيس الأمريكي ترمب".

وأضافت أن "وزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية تحققان في هذا التهديد وستتعاملان معه بالطريقة المناسبة".

كان كومي نشر صورة على إنستغرام لرقمَي "86” و”47" كُتبا بأصداف بحرية. ويشير الرقم 86 عادة في الأوساط الأمريكية إلى "التخلص من شيء"، فيما أن ترمب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.

وحذف كومي الصورة، وأوضح على إنستغرام أنه نشر "صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم في أثناء نزهة على الشاطئ، وافتُرض أنها كانت رسالة سياسية".

وتابع: "لم أدرك أن بعض الأشخاص يربط هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر في بالي ذلك مطلقاً، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور".

مصدر:TRT Arabi
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