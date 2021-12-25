نفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، السبت، سماح المملكة باستيراد شجرة الكريسماس، أحد أشهر مظاهر الاحتفاء بعيد الميلاد.

جاء ذلك في إجابة من حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، التابع للهيئة عبر تويتر، على سؤال من مغرد قال فيه: "بعض الإشاعات تقول إن شجرة الكريسماس مسموح بها".

وأجابت الهيئة: "عزيزي العميل، يُمنع استيراد شجرة الكريسماس وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".

وعادة ما تمنع المملكة منتجات أعياد الميلاد مثل شجرة الكريسماس وقبعات بابا نويل، غير أن تقارير غربية أبرزها تقرير نشرته وول ستريت جورنال تحدثت مؤخراً عن أن متاجر في المملكة بدأت في عرضها وبيعها.

وتشهد المملكة مجموعة من التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ضمن رؤية "السعودية 2030"، التي يقودها ويدفع بها ولي العهد محمد بن سلمان.

وتستهدف هذه الرؤية رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6%؛ حيث صرح ابن سلمان، سابقاً، بأن بلاده "تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه"، لافتاً إلى أن المواطنين ينفقون سنوياً نحو 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج.

وضمن تلك التغييرات، شهدت المملكة سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، المعتمدة على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكراً على الرجال.