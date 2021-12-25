سياسة
2 دقيقة قراءة
هيئة الجمارك في السعودية تنفي السماح باستيراد شجرة الكريسماس.. ماذا قالت؟
قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، إنها لم تسمح باستيراد شجرة الكريسماس، أحد أشهر مظاهر الاحتفاء بعيد الميلاد، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير غربية مؤخراً عن أن متاجر في المملكة بدأت في عرضها وبيعها.
هيئة الجمارك في السعودية تنفي السماح باستيراد شجرة الكريسماس.. ماذا قالت؟
وفق تقارير غربية بدأت عدة متاجر في المملكة في بيع منتجات أعياد الميلاد
25 ديسمبر 2021

نفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، السبت، سماح المملكة باستيراد شجرة الكريسماس، أحد أشهر مظاهر الاحتفاء بعيد الميلاد.

جاء ذلك في إجابة من حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، التابع للهيئة عبر تويتر، على سؤال من مغرد قال فيه: "بعض الإشاعات تقول إن شجرة الكريسماس مسموح بها".

وأجابت الهيئة: "عزيزي العميل، يُمنع استيراد شجرة الكريسماس وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".

وعادة ما تمنع المملكة منتجات أعياد الميلاد مثل شجرة الكريسماس وقبعات بابا نويل، غير أن تقارير غربية أبرزها تقرير نشرته وول ستريت جورنال تحدثت مؤخراً عن أن متاجر في المملكة بدأت في عرضها وبيعها.

وتشهد المملكة مجموعة من التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ضمن رؤية "السعودية 2030"، التي يقودها ويدفع بها ولي العهد محمد بن سلمان.

وتستهدف هذه الرؤية رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6%؛ حيث صرح ابن سلمان، سابقاً، بأن بلاده "تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه"، لافتاً إلى أن المواطنين ينفقون سنوياً نحو 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج.

وضمن تلك التغييرات، شهدت المملكة سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، المعتمدة على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكراً على الرجال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us