سياسة
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في ظلّ الأعياد.. كورونا ينتشر بقوة في الصين وألمانيا و100 ألف مصاب بفرنسا
تخطت فرنسا السبت، عتبة 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا، بتسجيلها للمرة الأولى 104 آلاف و611 حالة، فيما سجّلت ألمانيا 10 آلاف و100إصابة جديدة. كما سجّلت الصين أعلى ارتفاع يومي منذ 21 شهراً في الإصابات المنقولة محلياً مع تضاعفها في مدينة شيان.
في ظلّ الأعياد.. كورونا ينتشر بقوة في الصين وألمانيا و100 ألف مصاب بفرنسا
الصين تسجل أعلى عدد من الإصابات المنقولة محليا بكوفيد-19 منذ 21 شهراً / Reuters
26 ديسمبر 2021

تخطت فرنسا السبت، عتبة 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا، بتسجيلها للمرة الأولى 104 آلاف و611 حالة.

وأفادت هيئة الصحة العامة، في بيان، بتسجيل 104 آلاف و611 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب موقع "فرانس 24".

وأوضح البيان أن "عدد مرضى كورونا في وحدات الرعاية المركزة ارتفع 28 (حالة) ليصل إلى 3 آلاف و282 شخصاً".

وحتى مساء السبت، سجلت فرنسا 9 ملايين و88 ألفاً و371 إصابة بكورونا، منها 122 ألفاً و546 وفاة، و5 ملايين و162 ألفاً و757 حالة تعاف، بحسب موقع "وورلدوميتر".

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ستة ملايين و991 ألفاً و381 بعد تسجيل 10 آلاف و100إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 110 آلاف و364 بعد تسجيل 88 وفاة جديدة.

أمّا الصين، فقد سجّلت أعلى ارتفاع يومي منذ 21 شهراً في الإصابات المنقولة محلياً بكوفيد-19 مع تضاعف الإصابات في مدينة شيان الشمالية الغربية، أحدث بقعة ساخنة للمرض في الصين.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة ودخلت اليوم الرابع من الإغلاق، اكتشفت 155 حالة إصابة منقولة محليا يوم السبت ارتفاعاً من 75 في اليوم السابق.

وأدى ذلك إلى رفع العدد اليومي العام للإصابات المحلية بالصين إلى 158 وهو أعلى رقم منذ أن تمكنت الصين من احتواء تفشي المرض على مستوى البلاد في أوائل عام 2020.

وفرضت شيان إجراءات صارمة لكبح تفشي المرض بما يتماشى مع سياسة بكين التي تقضي بضرورة احتواء أي تفشِ في أسرع وقت ممكن.

ولا يجوز للسكان مغادرة المدينة دون موافقة أصحاب العمل أو السلطات المحلية وأُجريت جولات متعددة من الاختبارات الجماعية لاكتشاف الإصابات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعاً من 140 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجّل حتى يوم السبت 101 ألفاً و77 إصابة مؤكدة. ولم تُسجّل أي وفيات جديدة ليظلّ العدد ثابتاً عند 4 آلاف و636.

ويأتي الارتفاع غير المسبوق للإصابات الجديدة بالفيروس في ظل انتشار متسارع لمتحور أوميكرون الجديد.

ومنذ اكتشاف أوميكرون أول مرة في جنوب إفريقيا، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واصل المتحور الانتشار في أكثر من 70 دولة، إذ وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المثير للقلق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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