سياسة
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مواجهات الضفة.. إصابة 300 فلسطيني بالرصاص والاختناق في بلدتي برقة و بزّاريا
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة نحو 300 فلسطيني برصاص جيش الاحتلال وحالات اختناق، أحدهم جراحُه خطيرة، خلال مواجهات في بلدتي بُرقة و بَزّاريا شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء السبت.
مواجهات الضفة.. إصابة 300 فلسطيني بالرصاص والاختناق في بلدتي برقة و بزّاريا
إصابة 300 فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في بلدتي بُرقة و بَزّاريا شمالي الضفة الغربية المحتلة / AFP
26 ديسمبر 2021

أصيب نحو 300 فلسطيني برصاص جيش الاحتلال وحالات اختناق، أحدهم جراحُه خطيرة، خلال مواجهات في بلدتي بُرقة و بَزّاريا شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء السبت.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) بمحافظة نابلس أحمد جبريل، للأناضول، إن "طواقم الجمعية تعاملت مع 247 إصابة، خلال مواجهات بلدة بُرقة، شمال غرب مدينة نابلس".

وأضاف أن "توزيع الإصابات كالتالي: 10 إصابات بالرصاص الحي، إحداها بالبطن خرجت من الظهر، 48 إصابة بالرصاص المطاطي، اثنتان منها نُقلتا إلى المستشفى".

وأشار إلى تسجيل "185 حالة اختناق بالغاز المدمع، 4 حالات سقوط (نتيجة الملاحقة)، إضافة إلى إجلاء امرأة حامل في حالة الولادة من منزلها نتيجة استنشاقها الغاز".

من جهته قال تلفزيون فلسطين الرسمي إن اثنين من مراسليه أصيبا خلال تغطية أحداث برقة.

وفي بيان قالت جمعية الهلال الأحمر إن "طواقمها تعاملت أيضا مع 54 إصابة في قرية بزاريا، شمال غرب نابلس".

وأضافت أن "الإصابات كانت كالتالي: 9 بالرصاص المطاطي، 43 إصابة بالغاز، حالة سقوط وحالة حروق".

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أنه تقرر تعليق دوام المدارس، الأحد، في بلدة برقة شمال نابلس.

ونقلت عن مدير التربية والتعليم في نابلس طارق علاونة، قوله إن "القرار جاء تماشياً مع الأوضاع الحالية في بلدة برقة والمتمثلة باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين".

ومساء السبت، شهد مدخل قرية بُرقة، مواجهات مع جيش الاحتلال، بالتزامن مع دعوات مجموعات استيطانية لمسيرة عودة إلى مستوطنة حومش المخلاة (عام 2005) والمقامة على أراضي القرية.

وفي بيان مقتضب عبر حسابها على فيسبوك، قالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء السبت، إن "الكيان الغاصب المحتل يعلن بشكل رسمي إلغاء مسيرة عصابات المستعمرين".

وشهد الأسبوع الأخير تصعيداً في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى الفلسطينية بمحافظة نابلس.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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