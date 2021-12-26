أطلقت السلطات العراقية الأحد، عملية عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة جبلية وعرة بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

جاء ذلك حسب بيان للحشد الشعبي، التابع للقوات المسلحة العراقية.

وقال الحشد في بيانه إن "الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش العراقي، إذ انطلقت قوات الحشد في العملية من 5 محاور، وبغطاء جوي من طيران الجيش".

وأضاف أن "العملية تهدف لملاحقة فلول العدو والقضاء على مضافته (موقع التجمع) في تلك المناطق لتقييد حركته التي ينفذ من خلالها هجمات على القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء".

وتُعد سلسلة جبال حمرين من المناطق النائية وتمتاز بطبيعة جغرافية وعرة تشكل بيئة مناسبة لتخفي عناصر "داعش" الإرهابي وشنّ هجمات انطلاقاً منها.

وتأتي هذه العملية العسكرية بعد تزايد وتيرة هجمات "داعش" الإرهابي على القوات العراقية خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين السلطات الاتحادية وإقليم شمال العراق.

وبالتوازي تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط عسكرية بين فترات متباينة لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في أنحاء البلد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" الإرهابي باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تُقدّر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.