سياسة
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غزة.. فصائل المقاومة الفلسطينية تطلق تدريبات عسكرية مشتركة لرفع الجاهزية
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة الأحد، إطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بهدف رفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات، وتستمر التدريبات لعدة أيام مع اختتامها بمناورة عسكرية أطلق عليها "الركن الشديد 2".
غزة.. فصائل المقاومة الفلسطينية تطلق تدريبات عسكرية مشتركة لرفع الجاهزية
فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أطلقت تدريبات مشتركة سابقة تحت اسم "الركن الشديد1"
26 ديسمبر 2021

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الأحد، انطلاق فعاليات تدريب عسكري مشترك يضم فصائل المقاومة، ويهدف إلى تبادل الخبرات.

وقالت الغرفة المشتركة (تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، باستثناء حركة فتح) في بيان إن "هذه التدريبات ستستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة جميع فصائل المقاومة".

وتابعت:" من المقرر أن يشهد التدريب المشترك العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار".

وأشارت إلى أن هذه التدريبات سوف تختتم بمناورة "الركن الشديد 2"، العسكرية المشتركة، الهادفة إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة التحديات المختلفة.

​​​​ويعد هذا التدريب المشترك، الأول من نوعه، منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أطلقت الغرفة المشتركة، مناورات عسكرية مشتركة، لفصائل المقاومة، لأول مرة، تحت اسم "الركن الشديد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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