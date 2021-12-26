أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الأحد، انطلاق فعاليات تدريب عسكري مشترك يضم فصائل المقاومة، ويهدف إلى تبادل الخبرات.

وقالت الغرفة المشتركة (تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، باستثناء حركة فتح) في بيان إن "هذه التدريبات ستستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة جميع فصائل المقاومة".

وتابعت:" من المقرر أن يشهد التدريب المشترك العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار".

وأشارت إلى أن هذه التدريبات سوف تختتم بمناورة "الركن الشديد 2"، العسكرية المشتركة، الهادفة إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة التحديات المختلفة.

​​​​ويعد هذا التدريب المشترك، الأول من نوعه، منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أطلقت الغرفة المشتركة، مناورات عسكرية مشتركة، لفصائل المقاومة، لأول مرة، تحت اسم "الركن الشديد".