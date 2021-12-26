أُلغيت أكثر من 6 آلاف رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع، وتأجلّت آلاف الرحلات الأخرى، حسب موقع "فلايت أوير" المتخصص، في وقت يُحدث تفشي المتحورة أوميكرون شديدة العدوى اضطرابات في السفر تؤثر على الملايين.

وفي الولايات المتحدة من المتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة إلى مضاعفة الفوضى التي تعم المطارات في غرب البلاد، رغم أن العواصف ستجلب معها الثلوج خلال عطلة عيد الميلاد خاصة في مدينتي سياتل وبورتلاند الشماليتين الغربيتين.

وأفاد الموقع "Flightaware" أن نحو 2,800 رحلة جوية ألغيت السبت حول العالم، بينها أكثر من 970 رحلة قادمة من أو متّجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، وتجاوز عدد الرحلات المؤجلة 8 آلاف رحلة حتى الساعة.

وألغيت الجمعة حوالى 2,400 رحلة فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة. كما سجّل الموقع إلغاء أكثر من 900 رحلة مقررة الأحد.

وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بكوفيد أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" و"جيت بلو" وعدداً كبيراً آخر من شركات الطيران التي تعاني من نقص في العمالة على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.

وكتب مسافر من ولاية فيرمونت الأمريكية في تغريدة وجّهها إلى شركة الطيران السبت: "أرجو المساعدة.. ألغيت رحلة يونايتد مجدداً، أريد العودة للاحتفال بعيد الميلاد".

وهرع الموظفون لإعادة توجيه الطيارين والطائرات وتغيير مهام الموظفين، إلا أن تفشي أوميكرون أحدث اضطرابات واسعة.

وقالت "يونايتد" في بيان الجمعة "يؤثر ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون على مستوى البلاد بشكل مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا".

وأضافت الشركة "نتيجة ذلك، اضطررنا، للأسف إلى إلغاء بعض الرحلات وإبلاغ الزبائن المتأثرين بالأمر قبل قدومهم إلى المطار"، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد حجوزات جديدة للركاب.

كما ألغت "دلتا" 310 رحلات على الأقل السبت وعشرات غيرها الأحد، قائلة إنها "استنفدت كافة الخيارات والموارد، بما في ذلك تغيير مسار الرحلات واستبدال الطائرات والطواقم لتغطية الرحلات المقررة".

وقالت الشركة "نعتذر لزبائننا على اضطرارهم لتأجيل خططهم للسفر خلال العطلة".

وفاقمت قرارات الإلغاء الإحباط المرتبط بالوباء بالنسبة للعديد من الأمريكيين الذين كانوا يأملون لقاء أفراد عائلاتهم بعد تقليص السفر واحتفالات عيد الميلاد إلى حد كبير العام الماضي.

وأُعلن العدد الأكبر من قرارات إلغاء الرحلات في أوساط شركات الطيران الصينية إذ أعلنت "تشاينا إيسترن" إلغاء حوالى ألف رحلة (أي أكثر من 20 في المائة من رحلاتها المقررة) فيما أوقفت "اير تشاينا" 20 في المائة تقريباً من رحلاتها المقررة خلال هذه الفترة.

وبناء على تقديرات "رابطة السيارات الأمريكية"، كان من المقرر أن يسافر أكثر من 109 ملايين أمريكي جواً أو بالقطارات أو السيارات بين 23 ديسمبر/كانون الأول و2 يناير/كانون الثاني، وهي زيادة بنسبة 34 في المائة عن العام الماضي.

لكن كان الجزء الأكبر من هذه الخطط قبل تفشي المتحورة أوميكرون، التي باتت المهيمنة في الولايات المتحدة، حيث تضغط حالياً على بعض المستشفيات وموظفي الرعاية الصحية.