سياسة
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تل أبيب توجه بتسريع تحضيرات ضرب إيران وطهران ترد: أي تحرّك سيواجه برد عسكري
وحّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بتسريع الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، غداة تحذير رئيس الأخيرة، إبراهيم رئيسي من أن أي تحرّك عدائي تجاه بلاده سيواجه برد عسكري حازم.
تل أبيب توجه بتسريع تحضيرات ضرب إيران وطهران ترد: أي تحرّك سيواجه برد عسكري
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يوجّه بتسريع الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران / AP
26 ديسمبر 2021

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الأحد، إن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي وجّه بتسريع الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، غداة تحذير رئيس الأخيرة، إبراهيم رئيسي من أن أي تحرّك عدائي تجاه بلاده سيواجه برد عسكري حازم.

وأفادت الإذاعة بأن "كوخافي وجّه بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران، وشمل ذلك إيعازاً إلى سلاح الجو بإجراء تعديلات على البرامج التدريبية للطيارين والملاحين".

وأضافت أن "التعديلات ستنعكس في الجزء الأكثر تقدماً من تدريب الطيارين قبل أن يصبحوا لائقين للنشاط العملياتي".

وأوضحت الإذاعة أن "عملية التدريب ستتغير بحيث تكون أكثر انسجاماً مع مخطط الأنشطة العملياتية الخاصة بشن هجوم على إيران".

والسبت، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "أي تحرك عدائي سيواجه رداً حازماً من قبل القوات المسلحة الإيرانية، بما يؤدي إلى قلب المعادلات الاستراتيجية في المنطقة".

وكانت إسرائيل أعلنت في الأسابيع الأخيرة أنها تستعد لتنفيذ هجمات على منشآت نووية إيرانية، فيما رد مسؤولون إيرانيون بالقول إن أي هجوم إسرائيلي سيُرد عليه.

​​​​​​​وتملك إسرائيل ترسانة نووية غير خاضعة لرقابة دولية، وهي تتهم إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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