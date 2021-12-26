أعلنت حركة طالبان، الأحد، أنه لن يُسمح للنساء الراغبات بالسفر لمسافات طويلة، الصعود على متن وسائل النقل، إلا إذا كن برفقة أحد أقربائهن الذكور.

كما حثت الإرشادات الجديدة الصادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع أصحاب المركبات، على نقل النساء اللاتي يرتدين الحجاب فحسب.

تأتي الخطوة في أعقاب منع طالبان العديد من النساء من العودة إلى وظائفهن في القطاع العام، غداة استيلاء الحركة على السلطة في 15 أغسطس/آب الماضي، فيما لا تزال الفتيات محرومات من ارتياد المدارس الثانوية.

وقال الناطق باسم الوزارة صادق عاكف مهاجر، إنه "يجب ألا يجري عرض نقل النساء اللواتي ينوين السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم، إلا إذا كن بصحبة أحد أفراد عائلتهن المقرّبين"، وفق حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما دعت الإرشادات الجديدة الناس، إلى التوقف عن تشغيل الموسيقى في مركباتهم، وفق ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل أسابيع، طلبت الوزارة من القنوات التلفزيونية الأفغانية التوقف عن عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تمثّل فيها نساء، كما طالبت الوزارة الصحفيات اللواتي يعملن على التلفزيونات إلى ارتداء الحجاب على الشاشة.

وأكد مهاجر، أن ارتداء الحجاب سيكون شرطاً للنساء اللواتي يسعين للصعود على متن وسائل النقل.

بدورها، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالتوجيهات الجديدة، وقالت مساعدة مدير المجموعة المعنية بحقوق المرأة هيذر بار "يصب هذا الأمر الجديد بشكل أساسي نحو تحويل النساء إلى سجينات".

وأضافت: "تُغلق في وجوههن فرص التحرك بحرية للسفر إلى مدينة أخرى لمزاولة أعمالهن أو للهرب إذا كن يتعرّضن للعنف في المنزل".

في وقت سابق هذا الشهر، أصدرت الحركة مرسوماً باسم زعيمها يأمر الحكومة بمنح النساء حقوقهن، فيما لم يأتِ المرسوم على ذكر حق الفتيات في التعليم.

وفرضت الحركة في ولايتها الأولى على النساء ارتداء البرقع ولم تسمح لهن بمغادرة منازلهن من دون مرافق ومنعتهن من العمل والتعليم.

ولطالما أشارت أبرز الجهات المانحة في العالم إلى أن احترام حقوق النساء شرط أساسي لإعادة تقديم المساعدات.

وقد حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان تواجه "سيلاً من الجوع" سيعصف بها خلال الشتاء الحالي، مشيرة إلى أن 22 مليون أفغاني سيواجهون نقصاً حاداً في الغذاء.