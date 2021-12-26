سياسة
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السعودية تتهم سفير إيران السابق لدى الحوثيين بقيادة العملية العسكرية بمأرب
اتهمت قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، سفير إيران السابق لدى الحوثيين حسن إيرلو، بقيادة العمليات العسكرية للسيطرة على مأرب.
السعودية تتهم سفير إيران السابق لدى الحوثيين بقيادة العملية العسكرية بمأرب
التحالف: "سنقدم أدلة على سيطرة مليشيا حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على الحوثي باليمن" / AFP
26 ديسمبر 2021

اتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، الأحد، "سفير" إيران السابق لدى الحوثيين، حسن إيرلو، بقيادة العمليات العسكرية في محافظة مأرب، غربي اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المالكي: "السفير الإيراني حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب"، وتابع "إيران ترعى الأذرع بالمنطقة وتقوم بالدمار والخراب، وتغذي الفكر الطائفي في اليمن والعراق وسوريا ولبنان".

وأضاف: "سنقدم أدلة على سيطرة مليشيا حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على الحوثي باليمن"، دون تفاصيل.

ومضى قائلاً: "مليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسياً، الحوثيون لا يملكون القرار ليكونوا جزءاً من الحل السياسي في اليمن".

وأردف: "في عام 2019 توصلنا إلى تحديد مناطق لخفض التصعيد، ومليشيا الحوثي استغلت اتفاق خفض التصعيد وحركت قواتها في عدة جبهات"، مشيراً إلى أن "محاولة مليشيا الحوثي السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني".

وأكد التحالف أن الحوثيين أطلقوا نحو 430 صاروخاً باليستياً و851 مسيرة مسلحة على السعودية، مستخدمين مطار صنعاء لإطلاق تلك الصواريخ، منذ بداية الحرب.

وكشف التحالف أن 59 مدنياً سعودياً قُتلوا في تلك الهجمات.

ولم يصدر تعليق فوري من إيران أو جماعة "حزب الله" حول هذه الاتهامات.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، والمحطة الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية عام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، فيما أدت إلى واحدة من "أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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