عبر البابا فرنسيس اليوم الأحد عن أسفه لتراجع معدل المواليد في إيطاليا محذراً من أن ذلك تهديد لمستقبل البلاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية هذا الشهر إن عدد المواليد في إيطاليا هبط في العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ توحيد البلاد في عام 1861، وإنه يهبط للعام الثاني عشر على التوالي.

وقال البابا في عظته الأسبوعية خارج كاتدرائية القديس بطرس "الشتاء السكاني مصدر قلق حقيقي، على الأقل هنا في إيطاليا".

ومضى قائلاً "يبدو أن كثيراً من الناس فقدوا الرغبة في أن يكون لهم أطفال. كثير من الأزواج يفضلون البقاء بغير أطفال أو أن يكون لهم طفل واحد..إنها مأساة، في غير مصلحة أسرنا، وبلادنا ومستقبلنا".

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد المواليد كان في العام الماضي 404892 مولوداً بانخفاض 15192 مولوداً عن عام 2019. وبلغ عدد الوفيات 746146 وفاة في عام 2020 الذي شهد انخفاض عدد السكان إلى 59.3 مليون نسمة.

وقال مكتب الإحصاءات إن الانخفاض في المواليد استمر هذا العام، مضيفاً أن جائحة كوفيد-19 تبدو إحدى أسباب ذلك.