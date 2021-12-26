قالت وزارة الداخلية وجمعية الهلال الأحمر في ليبيا، إن جثث أكثر من 12 مهاجراً طفت على الساحل الليبي، في وقت متأخر أمس السبت، بعدما غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وليبيا نقطة مرور رئيسية للمهاجرين، وكثير منهم من دول إفريقية يسعون وراء فرص أفضل في أوروبا.

وقال محمد أبو شعالة رئيس الهلال الأحمر في مدينة الخمس الساحلية في غرب ليبيا، إنه جرى رفع 15 جثة من الشاطئ، إحداها لرضيع، في بلدة علوص القريبة، مشيراً إلى أن ثلاثة نجوا ذكروا أن 35 شخصاً كانوا في المركب الذي غرق.

وتابع أن ما ذُكر على مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على 17 جثة ونحو 10 جثث أخرى في شاطئ مختلف، غير صحيح.

وقال الدكتور أسامة الساكت مدير مستشفى الخمس التعليمي، إن الجثث ظلت في البحر قرابة يوم، ثم استلمها المستشفى بعد اتصالات هاتفية من المنظمة الدولية للهجرة والشرطة.

وأضاف الساكت أن الجثث غير متحللة وأن المستشفى استلم 14 جثة وجثة طفل رضيع.

وقالت وزارة الداخلية في وقت لاحق، إنه جرى انتشال جثث 14 مهاجراً من بين مجموعة ضمت 60 مهاجراً يُعتقد أنهم مفقودون في البحر.

ولا يتضح من بيان وزارة الداخلية ما إذا كان يشير إلى المجموعة نفسها، فيما لم يتسن بعد الحصول على توضيح من مسؤولي الوزارة.

وحاولت أعداد أكبر عبور البحر المتوسط هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية منذ عام 2015، وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 1500 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط خلال عام 2021.

ويصف مشروع المهاجرين المفقودين بالمنظمة، طريق وسط البحر المتوسط بأنه أخطر طرق الهجرة المعروفة في العالم، إذ بلغ عدد الغرقى والمفقودين فيه أكثر من 17 ألفاً منذ عام 2014.