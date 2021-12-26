سياسة
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بحماية من الجيش الإسرائيلي.. مستوطنون يغلقون بلدة بالضفة المحتلة
أغلق مستوطنون إسرائيليون، مدخل بلدة فلسطينية بحماية من الجيش الإسرائيلي، ونفذوا أعمالاً استفزازية.
بحماية من الجيش الإسرائيلي.. مستوطنون يغلقون بلدة بالضفة المحتلة
حمل المستوطنون العلم الإسرائيلي وأدوا رقصات استفزازية، لأهالي بلدة سنجل. / AFP
26 ديسمبر 2021

أغلق مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، مدخل بلدة فلسطينية بحماية من الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأغلق مستوطنون إسرائيليون، من مستوطنة "معاليه ليفونة" المقامة على أراضي بلدة سنجل شمالي رام الله، مدخل البلدة، بحماية من الجيش والشرطة الإسرائيليين، وفق وكالة الأناضول.

وقد حمل المستوطنون العلم الإسرائيلي وأدوا رقصات استفزازية، لأهالي بلدة سنجل.

وتجمع عدد من شبان البلدة بالقرب من المنطقة للتصدي للمستوطنين في حال تنفيذ اعتداءات على المنازل المحاذية، ما دفع الجيش إلى إخلاء المستوطنين.

ومنذ أيام، يهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وينظمون مسيرات للعودة إلى مستوطنة واقعة على أراضي بلدتي "برقة" و"سلية الظهر"، والمخلاة منذ عام 2005.

ويتعرض الفلسطينيون في مناطق متفرقة من الضفة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، حسب مسؤولين محليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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