قالت شرطة لندن اليوم الأحد، إن الرجل الذي اعتُقل بعد أن دخل مسلحاً بقوس ساحة قلعة وندسور، حيث تحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد، احتُجز بموجب قانون الصحة العقلية.

أضافت شرطة العاصمة في بيان أن الرجل، وعمره 19 عاماً، وهو من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا جرى إيقافه خلال لحظات من دخوله ساحة القلعة صباح عيد الميلاد ولم يدخل أي مبنى فيها.

وتابعت الشرطة "الرجل وُضع قيد الحجز ويخضع لتقييم الصحة العقلية، جرى تصنيفه منذ ذلك الحين بموجب قانون الصحة العقلية وما زال تحت رعاية مختصين طبيين".

وأضافت: "بعد تفتيش الرجل جرى العثور معه على قوس".

وقضت الملكة إليزابيث الكثير من الوقت خلال جائحة كوفيد-19 في قلعة وندسور، وهي هناك الآن للاحتفال بعيد الميلاد في وجود ابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وأفراد آخرين مقربين في الأسرة.

وقالت صحيفة ميل أون صنداي إن الشاب المقبوض عليه استخدم سُلّماً من الحبال لاجتياز سور معدني

ومن النادر حدوث اختراقات أمنية لمقار الإقامة الملكية. ووقع أخطرها في عهد الملكة إليزابيث أيضاً في عام 1982 عندما تسلق رجل جداراً ودخل قصر بكنجهام، مقر إقامة الملكة في لندن، ووصل إلى غرفة كانت تخلد فيها للنوم.